Lungo sfogo di Gaia Gozzi, ex di Amici, sui social: la cantante racconta di vivere un forse senso d'ansia e di solitudine e lancia un appello

Il pubblico la conosce per la sua voce soave, ma Gaia Gozzi, in arte Gaia, si è anche fatta apprezzare per il suo carattere solare e altruista. Nelle ultime ore si parla però della cantante, diventata celebre grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, per un lungo post pubblicato su Instagram che è un vero e proprio sfogo, nel quale la cantante mette nero su bianco alcuni dei demoni che la attanagliano, rendendo queste sue debolezze pubbliche.

Nella lettera che sta facendo il giro del web, Gaia parla di problemi di ansia e di solitudine, di vuoto che la attanaglia e del desiderio di essere vista e amata per ciò che è davvero, senza doversi mostrare per forza perfetta, fare “la brava”. “Oggi la diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito. Hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa”, ha esordito la cantante, spiegando subito il fulcro del suo malessere.

Gaia Gozzi, lettera fiume della cantante: “Vorrei solo essere vista e amata”

Gaia ammette dunque che uscirne è difficile, tanto che le sembra di entrare in un girone dell’Inferno dantesco, un loop mentale che spegnere significherebbe solo avvicinarsi sempre più all’oblio, “dividermi da me stessa”, scrive l’artista nel suo post. Quella che descrive Gaia nel suo post è, insomma, una vera e propria lotta interiore, dove si cerca di trovare una soluzione al problema che genera a sua volta nuova ansia, ed è perciò “un cane che si morde la coda”. La lettera della cantante si conclude, perciò, con un chiaro appello: “La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare ‘la brava’, servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio.”

