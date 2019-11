Gaia Gozzi/ La maglia della sfida la motiverà? (Amici 19)

Gaia Gozzi si sta dando molto da fare ad Amici 19, soprattutto perchè come la maggior parte della sua squadra, ha ricevuto la maglia della sfida. A differenza di altri allievi della scuola, Gaia continua a dimostrarsi sempre attenta durante le lezioni, soprattutto quando la prof Anna Pettinelli ha assegnato alla classe lo studio del Trio Lescano. Secondo il suo team, Gaia è l’unica che potrebbe in qualche modo portare dalla loro parte Timor, mentre la ragazza è sicura che scendere in campo con Xavier potrebbe voler dire inimicarsi Alessandra Celentano. “Dobbiamo essere concentrati, consapevoli”, dice a inizio settimana durante la pausa pranzo. Un proposito che però vanifica lei stessa in pochi istanti: “Questi pomodori sono belli freschi, boni boni”. A inizio settimana, Gaia ha ricevuto la nuova assegnazione: canterà Toxic di Britney Spears. Sembra però che già ad inizio settimana le cose abbiano iniziato ad andare storte, visto che in una delle lezioni della Pettinelli non è riuscita a rispondere a tutte le domande. Per sua fortuna riesce comunque a distinguersi rispetto a tanti altri della classe, emergendo anche a completare il compito che Stash ha affidato a tutti la scorsa settimana.

Gaia Gozzi, Amici 19: Talisa nella sua squadra

Gaia Gozzi ha appena accolto un nuovo elemento nella sua squadra di Amici 19: Talisa. La ballerina infatti è stata scartata da Nyv che le ha preferito Xavier, spingendola ad entrare nel team avversario. Un valore aggiunto per Gaia oppure no? Per adesso sappiamo solo che ha accolto bene la novità, ma forse perchè è sicura di portare a casa una vittoria. Durante la prima parte della settimana, la leader e il resto del gruppo hanno avuto modo di parlare di strategie e sembrano non esserci dubbi sul fatto che Gaia potrebbe riuscire a superare la sfida senza difficoltà. Rimane però da capire che cosa succederà agli altri, soprattutto perchè il team rivale si sta preparando molto di più in previsione dello scontro. L’importante è che Gaia continui a rimanere concentrata, che non dia per scontata la vittoria finale e soprattutto che riesca a riprendersi anche per quanto riguarda l’andamento scolastico. Ha alcuni punti da recuperare e pare proprio che la mancanza di concentrazione sia fra le sue difficoltà maggiori.

