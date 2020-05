Gaia Gozzi/ “La sfida? I miei compagni di squadra sono incredibili!” (Amici Speciali)

Pubblicità

L’attesa per l’esordio di Amici Speciali è finita. A partire da questa sera, 14 maggio, alcuni grandi e già noti talenti tornano sul palco per una nuova sfida. Tra questi c’è anche la vincitrice dell’ultima edizione della versione classica di Amici: Gaia Gozzi. Sono passate solo alcune settimane da quando ha sollevato la coppa dorata ma è già pronta a tornare in scena nello stesso studio che l’ha incoronata vincitrice. Al suo fianco però altri vincitori e volti comunque già noti dello spettacolo. Sul profilo ufficiale Instagram di Amici, i ragazzi in sfida hanno raccontato prime emozioni oltre a parlare della propria squadra. In merito, Gaia ha ammesso di essere felicissima di quella in cui è capitata: “I miei compagni di squadra sono incredibili.” ha esordito la cantante di “Chega”.

Gaia Gozzi ad Amici Speciali in squadra con Irama? Lei dichiara che…

Entrando nel dettaglio, senza lasciar trapelare indizi sui nomi, Gaia Gozzi ha così descritto i componenti della sua squadra: “Il primo è maestoso sul palco, il secondo è forte e grintoso, il terzo è emozionante, il quarto è veramente un colpo al cuore, il quinto fuochi d’artificio, il sesto è un abbraccio nei momenti più tristi…Sono io quell’abbraccio – ha poi ammesso, per concludere – Insomma, porteremo a casa un pò di gioia e amore a tutti voi”. Gaia è dunque pronta a mettere in scena un grande spettacolo, e chissà che nella sua squadra non ci sia anche Irama. Negli ultimi giorni si è infatti vociferato di un possibile flirt nato tra i due cantanti, sospetto nato da alcuni gesti social notati dai fan più attenti. Nessuna conferma, tuttavia, sul presunto gossip. Non ci resta che vederli in scena e carpire qualche indizio in più.



