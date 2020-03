Gaia Gozzi/ Lacrime e duetti: “Loredana Bertè mi ha ucciso!” (Amici 2020)

E’ stata davvero una settimana complicata per Gaia Gozzi quella che si è chiusa ieri e tutti i fan sperano di vederla finalmente brillare questa sera sul palco del secondo serale di Amici 2020. Il talent show ha accolto l’ugola d’oro di X Factor facendola partire subito tra le preferite e i papabili vincitori di questa edizione ma ad un tratto qualcosa è andato storto. I professori l’hanno accusata di essere un po’ costruita e di mostrare sul palco il suo essere diva e poco la sua verità e questo l’ha messa a dura prova lasciandola quasi per ultima ad ottenere la maglia verde. Adesso Gaia Gozzi la maglia ce l’ha e non ha intenzione di perderla tanto che sta lottando con le unghie e con i denti per mettere in campo quelli che sono i suoi sforzi produttivi, di arrangiamento e di testi, ma questo basterà?

GAIA GOZZI PIANGE PER LE PAROLE DI LOREDANA BERTE’

Nel primo serale di Amici 2020 non è bastato visto che, subito dopo essere arrivata in casetta, ha ricevuto un messaggio da parte di Loredana Bertè che la invita a spogliarsi delle sue infrastrutture e mostrare il suo vero volto. Proprio per questo ha deciso di assegnarle un brano, Ragazzo Mio, che era in origine di Luigi Tenco ma che Ivano Fossati ha risistemato per lei. Il brano è sicuramente complicato e molto intimo e già questa sera una prova peggiorata dal fatto che il giudice ha chiesto alla cantante di non cambiarlo in alcun modo e cantarlo proprio così come lo sente. Non si è fatta attendere la risposta di Gaia Gozzi che ha accusato Loredana Bertè di averla uccisa strappandole l’anima, quella che lei mette nei brani che canta.

GAIA GOZZI DUETTA CON MAHMOOD

In settimana Gaia Gozzi non ha fatto altro che piangere disperata per il colpo basso di Loredana Bertè ma ad un passo dal serale le è tornato per un attimo il sorriso quando ha scoperto che il secondo serale di Amici 19 le regalerà un altro duetto ovvero quello con Mahmood. La notizia ha fatto felice Gaia che è tornata in sala prove con uno spirito diverso seguita sempre dalla sua vocal coach che la invita ancora alla pulizia e non all’esagerazione. In casa l’atmosfera per lei si è fatta un po’ pesante per via dell’eliminazione venerdì scorso dell’amica Martina, la cantante con la quale ha condiviso tutto e con la quale era solita sfogarsi. Al suo fianco adesso c’è Talisa, la ballerina avrebbe voluto sceglierla per la cena speciale che Timor Steffens le ha regalato ma alla fine ha scelto Javier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA