GAIA GOZZI/ L’ansia e il peso della maglia di Capitano (Amici 19)

Gaia Gozzi è uno dei volti noti di Amici 19, visto che l’abbiamo già conosciuta nel suo periodo ad X Factor. Questo non vuol dire però che la ragazza sia a suo agio anche in questa veste inedita e che riuscirà a superare con facilità tutte le sfide previste nella scuola. Anzi, sembra proprio che il primo step legato alla puntata in onda oggi non andrà così bene per Gaia. Le anticipazioni ci svelano infatti che sarà nominata Capitano di squadra, una vittoria parziale che si concluderà tuttavia con una sconfitta. Il suo team riuscirà a portare a casa diverse vittorie grazie a Jacopo, Sofia e Skioffi, ma riceverà la maglia della sfida per volere di Maria De Filippi. Un bel colpo di scena per chi pensava che la concorrente si trovasse già al sicuro, al riparo da scivoloni e soprattutto dal baratro.

GAIA GOZZI, LA DIFESA DI SKIOFFI

In settimana, Gaia ha invece preso le difese di Skioffi per via dell’indecisione dei professori di farlo rimanere all’interno della scuola. Secondo la ragazza avrebbe dovuto spiegare meglio la sua Yolandi, soprattutto per quanto riguarda il suo personale punto di vista. Lacrime a non finire per Gaia Gozzi ad Amici 19 e non di certo per aver ottenuto il banco nella scuola al primo colpo. Del resto lo abbiamo scoperto fin dal suo ingresso nel talent, quando ha svelato un lato della sua personalità molto distante dall’estro energico che ha dimostrato di avere sul palco. Sembra proprio che avremo modo di conoscere meglio un lato del suo carattere finora rimasto nascosto all’occhio della telecamera. La ragazza stessa, dopo aver ricevuto l’okay per entrare nella scuola, ha infatti rivelato tramite una telefonata alla madre di soffrire di una forma d’ansia che la porta a dubitare di tutto. Riuscirà a cavalcare l’onda delle emozioni oppure ne rimarrà vittima?

GAIA GOZZI E IL RISCHIO DI NON REGGERE LE EMOZIONI

Gaia di certo è abituata a certe dinamiche televisive, ma mettersi in gioco così tanto dal punto di vista artistico è un aspetto inedito anche per lei. Soprattutto se si considera che riceverà delle critiche dirette da parte dei professori e non potrà contare sul supporto di un mentore che miri solo a farla crescere. “In quel momento ero felice, però è strano”, ha confessato agli altri ragazzi, “sono un

po’ in para”. Sembra che la cantante conosca fin troppo bene come le emozioni potrebbero giocarle un brutto scherzo, soprattutto se i pensieri negativi dovessero prendere il sopravvento su tutto il resto. Durante le prove con l’insegnante di canto invece, Gaia ha dimostrato un forte entusiasmo per tutto ciò che sta imparando, ritornando un po’ la ragazza sempre con il sorriso che abbiamo visto durante le esibizioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA