Gaia Gozzi “Meteoriti” Battiti Live/ Finalmente Tour, molte date sono già sold out

Gaia Gozzi, più conosciuta semplicemente come Gaia, deve la sua popolarità grazie alla vittoria ad Amici 2020. La vedremo cantare a Battiti Live 2021 la nuova canzone Boca che l’ha portata a collaborare con Sean Paul e i Childsplay. La ragazza ha anche la cittadinanza brasiliana, visto che sua madre è originaria della Terra del sol. Poco avvezza a rilasciar interviste, perché non molto interessata ai clamori del jet set, la sua ultima canzone Boca, è uno dei tormentoni di questa estate. Il suo segreto sta nella sua perseveranza e testardaggine. Secondo la sua più recente intervista, ha dichiarato di considerarsi una testa di coccio e che il successo è l’insieme di due elementi fondamentali: fortuna e talento.

Gaia "Cuore Amaro", Battiti Live 2021/ "Napoli adottami", fan in delirio su Instagram

Gaia Gozzi, tutto su di lei

Dotata di un fascino indiscusso, la giovane cantante Gaia Gozzi si è sempre spesa a favore dei grandi temi social, assumendo più volte posizioni scomode che hanno attirato le critiche degli haters. Ma lei non è solita curarsene, in quanto molto determinata e fiera del suo essere. Il suo compagno di vita è il musicista Daniele Dezi, in arte Orange3, che l’ha diretta durante la sua ultima esibizione a Sanremo. Entrambi sono molto gelosi della loro vita privata, in quanto, preferiscono tutelarla e cercare di far parlare solo la loro musica. Gaia, lo scorso anno, ha dovuto rinunciare ad esibirsi dal vivo a causa delle restrizioni della pandemia e questa estate è ben felice di potersi esibire dal vivo con una serie di concerti in giro per tutta l’Italia. Il nome dell’evento si chiama proprio Finalmente Tour e molte date sono già sold out. La carriera di Gaia inizia con la sua partecipazione a X Factor nel 2018, dove partecipa nella squadra di Fedez classificandosi seconda. L’anno dopo partecipa e vince Amici e il suo brano diventa ben presto un successo soprattutto grazie ai passaggi radiofonici.

Daniele Dezi "Orang3", fidanzato Gaia Gozzi/ Lei: "ecco quando ho deciso di uscire allo scoperto"

Video della splendida hit estiva “Boca” di Gaia

LEGGI ANCHE:

GAIA GOZZI/ Emozionata ad Amici 2021: "Torno a casa dopo un anno difficile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA