Gaia Gozzi si è raccontata in una recente intervista passando in rassegna le tappe principali della sua carriera e il calvario dell’ansia.

C’è ancora una sorta di sconcerto, e non solo tra i suoi fan, per quel 26° posto al Festival di Sanremo 2025; Gaia Gozzi è costantemente in controtendenza rispetto all’esito della kermesse. Sia prima che dopo, la cantante ex X Factor e vincitrice di Amici risulta tra le star indiscusse della musica italiana e forse anche tra le più istrioniche dal punto di vista della ricerca e dell’originalità artistica. In una recente intervista – come riporta Coming Soon – la cantante si è raccontata non solo nel merito dell’ansia che la attanaglia quasi da sempre ma anche in riferimento alle sue esperienze professionali più note.

“Mi è capitato più volte di sentire un senso di vuoto, ho imparato a riconoscere queste emozioni più tardi, ad accoglierle e non fuggirne…”, inizia così Gaia Gozzi parlando a Vanity Fair e facendo riferimento al calvario dell’ansia di cui ha di recente parlato anche con un toccante post sui social. Uno spettro con il quale convive e che, malgrado le ovvie difficoltà quotidiane, sta imparando a gestire soprattutto quando si tratta di cimentarsi con sfide professionali importanti. “A Sanremo ero arrivata dopo mesi di lavoro intenso… Mi sono ritrovata su quel palco con un po’ di stanchezza in più”.

A dispetto della fatica, di una condizione energetica non al meglio, Gaia Gozzi si è detta soddisfatta della sua avventura a Sanremo 2025 e delle emozioni vissute: “Sono contenta dell’accoglienza che ha avuto il brano e mi fa piacere che sia ascoltato ancora oggi”.

Come anticipato, Gaia Gozzi ha iniziato la sua avventura artistica passando per il secondo posto ad X Factor nel 2019 e per la vittoria ad Amici 2 anni dopo; proprio su quest’ultima esperienza ha svelato un retroscena – sempre parlando a Vanity Fair – relativo al rapporto con Maria De Filippi. “Lei è stata la prima a credere che potessi cantare in portoghese” – ha spiegato la cantante – “Fino a quel momento gli altri volevano che facessi un percorso più standard ma io ho bisogno che le canzoni risuonino dentro di me”.

