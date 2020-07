Gaia Gozzi/ “Nessuno mi considerava più, poi è arrivata Maria De Filippi…”

Gaia Gozzi non potrebbe essere più felice: il Disco di Platino è già stato centrato grazie al suo singolo Chega, lanciato in queste settimane. Un successo inarrestabile che prepara il terreno per il disco Genesi e che ha regalato all’ex cantante di Amici la possibilità di parlare di famiglia, Brasile e dei suoi sogni di fare musica. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, Gaia Gozzi sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Battiti Live in occasione della prima tappa a Otranto. “Qualche giorno fa un caro amico ha attirato la mia attenzione in relazione al termine ‘mulatto’, presente nel testo di una delle mie canzoni”, ha scritto invece sui social in questi giorni, “sfortunatamente non ero a conoscenza della connotazione dispregiativa della parola. Chiedo scusa, con sincera umiltà. Ho 22 anni, sono consapevole di avere molto da imparare, ma porto con me i valori che ho imparato e che mi rappresentano, come la libertà, l’uguaglianza e il rispetto per tutti, senza distinzioni”. Il riferimento è all’inedito Bela Flor presente nel nuovo disco di Gaia. Nonostante la sua presa di posizione pubblica, alcuni haters si sono affrettati a commentare il post di scuse e hanno approfittato del momento per criticare ancora la vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Come mai hai cominciato a parlare spagnolo? Chissà come mai. Conosci l’italiano, fatti capire. Devi essere più umile”, ha scritto qualcuno in particolare. I messaggi di stima però hanno superato di gran lunga i commenti negativi: in tanti si sono complimentati con la cantante proprio per la sua attenzione e umiltà. Clicca qui per leggere il post di Gaia Gozzi e i commenti.

Gaia Gozzi continua a spopolare sui social e il merito non è solo della sua musica. Sensuale e seducente, la giovane artista sta attirando lo sguardo di tanti ammiratori grazie agli scatti pubblicati su Instagram in queste settimane. Basti pensare a quello scatto in biancheria intima che ha subito fatto perdere la testa a molti ammiratori, come dimostra la pioggia di like che ha sommerso il profilo di Gaia in poche ore. Non bisogna però andare così tanto indietro per trovare la Gozzi distesa su un pavimento, sorridente con pantaloni bianchi e camicia a righe, i piedi scalzi e le mani sul ventre. Clicca qui per guardare la foto di Gaia Gozzi. Per la cantante però c’è sempre la musica al primo posto, soprattutto in seguito allo stop affrontato subito dopo l’esperienza a X Factor. “Nessuno mi considerava più”, ha detto poco tempo fa a Il Corriere della Sera, “è lì che ho capito che avrei fatto questo perchè lo sentivo come necessità”. Poi è arrivata la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e la ruota ha iniziato a girare. “Non ero troppo sicura delle mie canzoni e se non sei il primo a difendere la tua musica, non lo farà di certo qualcun altro”, ha rivelato in merito a quel periodo, “quando ho chiuso quei brani come me li ero immaginati, riascoltandoli in macchina mi sono detta ‘Ecco, sono io, al 100 per cento'”.

