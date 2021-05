Gaia Gozzi/ Ospite di Amici finale per presentare il suo nuovo singolo ‘Boca’

S’intitola Boca il nuovo singolo che la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi presenterà questa sera ad Amici, ospite speciale della nona e ultima puntata del talent show a cui lei stessa ha preso parte nel 2020. In effetti, Gaia è la ‘vincitrice in carica’ di Amici, e lo sarà fino alla proclamazione che avverrà oggi nell’ambito della finale dell’edizione numero 20. Boca, dicevamo, è il suo nuovo singolo: Gaia lo canta in coppia con Sean Paul, artista giamaicano di fama internazionale che ha voluto coinvolgere in questo progetto musicale in cui il pop si mescola con il reggae e in cui Gaia mette ancora una volta in evidenza il suo background multiculturale. Anche in questa occasione, infatti, Gaia ha scelto di cantare in portoghese, avvalendosi della collaborazione di Sean Paul, ma anche dei Childsplay, che l’hanno prodotta dando alla canzone quel tocco esotico di cui aveva bisogno.

Gaia Gozzi: Boca è il suo nuovo singolo

Nel testo, Gaia Gozzi esorta a vivere la vita con serenità e leggerezza: “Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione!”. Si tratta di un pezzo più primaverile che estivo, se non altro perché parla di rinascita; meglio ancora, anzi, della voglia di ricominciare a vivere dopo un periodo di stallo (se non di dolore) come quello della pandemia. Boca è stato scritto a fine 2019 durante uno dei suoi ultimi viaggi ad Amsterdam, prima dell’arrivo delle restrizioni e della sua partecipazione ad Amici, che ha contribuito a rendere leggermente più dinamico e memorabile il suo 2020. Sean Paul, a cui Gaia ha proposto questa collaborazione, ha lavorato con diversi artisti dal successo mondiale come Beyoncé, Rihanna, Bob Sinclar, Sia e Dua Lipa. I suoi brani più famosi sono Get Busy e Mad Love, quest’ultimo firmato con David Guetta e Becky G.

Gaia Gozzi: “Conoscere due culture mi ha aperto la mente”

Delle sue influenze e della sua appartenenza a due popoli diversi – quello italiano e quello brasiliano – Gaia Gozzi ha parlato più volte nel corso di diverse interviste. In una di queste, rilasciata nel 2020 al Corriere, la cantante fornisce un resoconto dettagliato dei suoi ascolti, che a dire il vero erano e sono ancora molto eterogenei: Caetano Veloso, Ray Charles, Diana Ross, Beyoncé e Stevie Wonder, per esempio, ma anche, tra gli italiani, qualcosa di Vasco Rossi. Ascolti eterogenei e internazionali, come ‘internazionale’ è la sua cultura in senso ampio: della sua infanzia ricorda “la sensazione di non appartenere al 100 per cento a un luogo preciso”. “A lungo – dice – mi è sembrato qualcosa di negativo. Poi ho capito che i confini li crea l’uomo e che io invece mi so adattare a culture diverse perché conoscerne due mi ha aperto la mente”.

