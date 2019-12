Gaia Gozzi/ Rudy Zerbi la mette in discussione, è crisi? (Amici 19)

GAIA GOZZI DECLASSATA AD AMICI 19 DA RUDY ZERBI?

Da possibile vincitrice a cantante da mettere in discussione, che sia davvero questo il percorso a ritroso di Gaia Gozzi ad Amici 19? La bella cantante che arriva al talent di Maria De Filippi dopo il successo ottenuto un paio di anni fa a X Factor, è sicuramente tra le possibili vincitrici di questa edizione e sicuramente, una delle papabili finaliste in vista del serale ma per lei qualcosa sta cambiando nella scuola e la novità importanti arriveranno proprio durante il pomeridiano di oggi pomeriggio. Gaia Gozzi continua a cantare e stupire ma qualcosa si è rotto, almeno secondo Rudy Zerbi che in puntata, l’ultima di quest’anno, la accuserà di tenere troppo alle apparenze e poco alla sostanza ed è per questo che oggi le preferirà un’altra declassando quella che fino a poco tempo fa era la sua pupilla. Forse Gaia si è cullata troppo sugli allori dopo averla passata liscia con la maglia rossa e gli esami di sbarramento?

GAIA GOZZI PERDE IL POSTO TRA I MIGLIORI AD AMICI 19

Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 sembra proprio che Rudy Zerbi vorrà dire la sua su Gaia Gozzi che arriverà in studio sul posto destinato ai migliori di questa edizione, almeno fino ad adesso. La bella cantante di districherà tra la squadra da seguire e le performance da portare sul palco portando a casa vittorie e sconfitte. Proprio Giulia sarà quella che deciderà di sfidare Gaia per avere il suo posto tra i migliori e visto che i ragazzi potranno scegliere anche il giudice della sfida verrà fatto proprio il nome di Zerbi che, dopo due pezzi, preferirà proprio la sfidante mandando la Gozzi tra i dieci non migliori. Come se questo non bastasse, il professore fa notare a Gaia che ultimamente pensa troppo all’esteriorità delle sue performance e non al contenuto ed è proprio per questo che non gli è arrivata durante questa sfida e ha deciso di bocciarla.

LA SQUADRA DI GAIA AD AMICI 19 PERDE ANCORA MA LEI NO

La nostra Gaia Gozzi però ha modo di rifarsi poco dopo quando ad Amici 19 inizia finalmente la sfida a squadre e lei si ritrova sul palco contro Nyv per la prova performance in cui le due sono accompagnate dai ballerini. Mentre quest’ultima si ritrova al centro per cantare mentre tutti gli girano intorno, Gaia si cala nella parte cantando e ballando e conquistando il punto. Questo non basta alla squadra per vincere ed è nuovamente Gaia che deve fare i conti con l’ennesima sconfitta. Le parole di Zerbi l’avranno colpita nel profondo e in settimana la vedremo alle prese con una vera e propria crisi proprio alla soglia delle vacanze di Natale e della pausa del programma?



