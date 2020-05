Gaia Gozzi/ Sfortunata vincitrice di Amici 19 con Chega, rapporto speciale con Random?

Pubblicità

GAIA GOZZI OSPITE A VERISSIMO PER LANCIARE AMICI SPECIALI

Cosa dire di Gaia Gozzi se non che è la sfortunata vincitrice di Amici 19. L’edizione del talent di Maria de Filippi rimarrà nella storia per il suo serale atipico e un po’ cambiato in corsa per via dell’emergenza Coronavirus e del lockdown, le stesse variabili che hanno un po’ rovinato l’ascesa di Gaia Gozzi ferma alla sua Chega, ma il pubblico si ricorderà ancora di lei quando si tornerà alla vita normale? La cantante, ex ugola d’oro di Fedez a X Factor, ha vinto l’edizione e ha lanciato il suo primo cd ma poi non è riuscita ad incontrare il suo pubblico, ha dovuto rinunciare alla promozione e al firmacopie che l’avrebbe portata in giro per l’Italia proprio per questo incontro con i fan. In suo soccorso è arrivata subito Maria de Filippi che l’ha voluto ad Amici Speciali, l’edizione campioni che prenderà il via tra una settimana o due proprio nel prime time di Canale5.

Pubblicità

GAIA GOZZI TORNA IN PISTA DOPO LA RECLUSIONE

Per il lancio di Amici Speciali sia Gaia Gozzi che gli altri concorrenti scelti, saranno oggi ospiti a Verissimo dove potranno dire la loro su questo momento e, forse, anticipare qualcosa. Il settore della musica, così come quello dell’arte, uscirà martoriato da questa situazione di emergenza, ma i fan sono pronti a scommettere che Gaia Gozzi saprà regalare ai fan nuove emozioni e chissà che a fine di questo ennesimo giro di giostra non ci sarà finalmente modo per lei di incontrare i suoi fan dal vivo. All’uscita della scuola, lei stessa sui social parlando con i suoi followers ha sottolineato come sia passata da una reclusione ad un’altra ma in questi giorni non ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua musica a chi la segue cantando e suonando dal vivo quasi tutti i giorni tra Instagram e Tik Tok dove è sempre molto attiva e divertente.

Pubblicità

GAIA GOZZI E L’AMORE, IL GOSSIP IMPAZZA TRA IRAMA E RANDOM

Gaia Gozzi però non è solo musica ma anche amore. Al momento la sua vita sentimentale non va a gonfie vele visto che è rinchiusa in casa ma da quando sta frequentando di nuovo la scuola di Amici per prepararsi per la prossima fase serale per lo speciale girone dei Campioni, il gossip ha iniziato a dare di matto parlando prima di un affetto speciale con Irama (anche lui sul palco del serale) e infine anche di Random, il rapper e outsider di questo girone. In particolare, proprio quest’ultimo ha pubblicato una story usando la canzone Fucsia di Gaia Gozzi e su Twitter il pubblico si è scatenato al grido di: “Random che mette Fucsia nelle storie, lasciatelo dire: sei un sottone! Tutti bimbi di Gaia, non c’è storia, il charme della Gozzi è irresistibile” o ancora: “Anche Random è diventato un bimbo di Gaia”. Sarà solo questo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA