In gara a Sanremo 2025 c’è anche la splendida Gaia, l’artista italo-brasiliana che ha vinto Amici 19 ormai qualche anno fa. La classe 1997 è in gara all’Ariston con un brano dal titolo “Chiamo io o chiami tu” che parla di una conoscenza, un amore, una passione. Ma nella sua vita privata, Gaia è fidanzata? Cosa sappiamo in merito al suo stato sentimentale? L’artista fino a poco tempo fa era fidanzata ma adesso il suo cuore sarebbe momentaneamente libero, dopo la fine di una relazione importante come quella che ha avuto appunto con Daniele Dezi.

Gaia ha un nuovo fidanzato? Nessun nuovo amore all’orizzonte dopo Daniele Dezi

Non abbiamo informazioni recenti riguardo la vita sentimentale di Gaia Gozzi. La cantante, infatti, è riservata e non ama i salotti televisivi dove mettere sul banco la propria vita privata. Allo stesso modo non è mai arrivata una dichiarazione precisa che confermasse la rottura con Daniele Dezi, produttore musicale romano con il quale è stata legata per diversi anni. Sappiamo però che durante la promozione del singolo “Sesso e samba”, che ha avuto un successo straordinario, Gaia ha lasciato intendere che fosse single, parlando appunto di astinenza dal sesso.

Dunque, la relazione con Daniele Dezi, conosciuto in arte come Orang3, sarebbe terminata. I due avevano annunciato di stare insieme nel 2021, dopo aver lavorato insieme per diversi brani, tra i quali “Cuore amaro” portato a Sanremo nel 2021. Gaia, dunque, aveva deciso di ufficializzare la loro storia d’amore spiegando di essere una persona molto riservata ma allo stesso tempo di essere in quel momento così felice da volerlo condividere con i fan. Dunque, i due avevano fatto coming out spiegando di stare insieme. Nessun annuncio sulla rottura ma la notizia di essere casta da sette mesi, arrivata ormai qualche tempo fa, lascia intuire che tra loro le cose siano terminate.