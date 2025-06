GAIA HA UN NUOVO FIDANZATO? CON DANIELE DEZI FINITA PERCHE’…

Gaia ha un nuovo fidanzato e quali news abbiamo in merito alla vita sentimentale della cantante che ha spopolato a Sanremo e che, nel corso dell’ultima stagione televisiva, è stata ospite negli studi di “Verissimo”? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato del talk show condotto da Silvia Toffanin -e che si presenterà nella veste de ‘Le Storie’, riproponendo i momenti più emozionanti o indimenticabili di questo 2024-2025 su Canale 5- rivedremo infatti la 27enne romagnola, nata a Guastalla (Emilia-Romagna) ma di origini brasiliane, nel corso della lunga intervista concessa alla conduttrice del rotocalco principe delle reti Mediaset e nel corso del quale si era aperta, spaziando dalle prossime tappe della sua carriera al suo privato. Intanto, in attesa di rivederla in video, proviamo a rispondere alla domanda di sopra, ricollegandoci alla fine della sua ultima storia d’amore: Gaia ha un nuovo fidanzato?

Per capire se Gaia ha un nuovo fidanzato e cosa accade nella sua vita sentimentale dopo che lei e Daniele Dezi si sarebbero detti definitivamente addio, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo e dare conto delle vicende amorose della cantautrice; se selle due precedenti love story non si sa molto, certamente sotto i riflettori è stata la sua liaison con Dezi, uno dei producer più gettonati del panorama musicale nostrano (ha lavorato, tra gli altri, con Achille Lauro, Clementino, Coez e tanti altri). I due sono stati insieme per quasi tre anni, dal 2021 al 2024, prima che le loro strade si separassero e l’interesse di Radio Gossip si riaccendesse per la Gozzi. Tuttavia, al momento, pare che Gaia sia single e non abbia alcun compagno, anche se non vi è certezza in merito e alcune sue dichiarazioni sibilline sembrano aver depistato non solo i suoi fan.

GOSSIP SU GAIA GOZZI? LEI SPEGNE I RUMORS CON UNA RIVELAZIONE ‘HOT’

Dunque si potrebbe rispondere negativamente alla domanda “Gaia ha un nuovo fidanzato?” anche perché, rivelando alcuni dettagli della sua vita sessuale, la diretta interessata aveva candidamente ammesso di ritrovarsi nell’ultimo periodo in una situazione quantomeno inedita per lei. È stato infatti durante una intervista concessa a ‘Hot or Not’ di My Secret Case che l’artista che ha spopolato assieme a Tony Effe con “Sesso e samba” (nome omen) aveva candidamente ammesso di essere oramai casta da sette mesi: “E non mi era mai capitato…”. Insomma, se da una parte quindi oramai Daniele Dezi sembra appartenere al passato, dall’altra la Gozzi ha confermato quantomeno di non avere una relazione stabile al momento, ma lasciando comunque il dubbio se nella sua vita vi sia stato qualche uomo nel corso dell’ultimo anno.

Insomma, se Gaia ha un nuovo fidanzato di sicuro l’uomo sta ben lontano dalle telecamere e dai riflettori della ribalta ma va anche aggiunto che la Gozzi non è mai tornata sulla fine della relazione con Daniele Dezi e sui motivi per i quali si erano detti addio: questo è anche il motivo che ha portato molti, nel corso degli ultimi mesi, a ipotizzare che la coppia stesse ancora assieme, almeno fino alla sopra citata intervista concessa dalla cantante a Hot or Not’. Proprio in quell’occasione, Gaia era andata anche oltre le rivelazioni in merito alla propria sfera intima, dando un’interessante risposta in merito alla possibilità di restare amica con una persona con cui era stata coinvolta sentimentalmente in passato: “Dovrebbe esserci una giusta intelligenza emotiva, altrimenti è un casino…” aveva tagliato corto la ragazza, lasciando intendere che per lei dipenderebbe soprattutto dall’altra persona.