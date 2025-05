Uno dei talenti assoluti degli ultimi 10 anni è senza dubbio Gaia Gozzi, cantante che si è distinta per il suo percorso a X-Factor diventando in breve tempo una vera e propria star che ad oggi riempie gli stadi di tutta Italia. La sua voce inconfondibile dalle sonorità brasiliane riesce sempre a generare veri e propri tormentoni e successi che ormai sono entrati a far parte a tutto tondo della storia della musica italiana.

Gaia Gozzi e la sua vita privata/ Ha un fidanzato? L'ex Daniele Dezi e la verità sul rumors con Olly

Durante Sanremo 2025 si è distinta con il brano “Chiamo io chiami tu” dove ha raccontato una storia d’amore sotto un ritmo decisamente pop e insolito rimanendo al passo con il trend musicale del momenot. Eppure, poco si sa sulla sua vita sentimentale se non che da qualche anno è fidanzata con Daniele Dezi. Lui è un produttore musicale affermato che ha lavorato e lavora con i più grandi artisti come Carl Brave, Achille Lauro, Gemitaiz e tanti altri.

Sorelle e mamma di Gaia, chi sono: "Le amo follemente"/ "Ci hanno sempre spinto ad amarci"

Daniele Dezi e Gaia, come si sono conosciuti? Galeotto fu Sanremo 2021

Daniele Dezi e Gaia sono fidanzati dal 2021 insieme condividono la passione per l’arte. Nonostante ciò è molto raro vederli di fronte alle telecamere, dato che preferiscono tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Lui, conosciuto sui social con il nome di Orang3, ha iniziato ad appassionarsi di musica quando aveva solo 14 anni suonando il basso nella sua cameretta.

Il fidanzato di Gaia è già papà e ha una splendida bambina della quale però non si conosce l’età. Sua la produzione di successi come “Me ne frego” e “Rolls-Royce”, entrambi i brani di Achille Lauro che hanno reso l’artista decisamente famoso. Come si sono conosciuti Gaia Gozzi e Daniele? Ovviamente grazie alla musica, dato che durante la produzione del brano cuore amaro di Sanremo 2021 Daniele le è stato vicino facendo così nascere una bellissima storia d’amore ufficializzata proprio in quello stesso anno. All’epoca la cantante aveva dichiarato: “Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale, ma sono molto felice. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto”.

Gaia è fidanzata? I rumors su Olly e la smentita/ "Mi chiamano ma poi non arriva altro"