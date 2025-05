Al fianco di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, c’è da tanti anni ormai la stessa donna, Gaia Lucariello. La moglie di Simone Inzaghi, romana di origine, è la donna che lo ha reso papà di Lorenzo e Andrea, i bimbi nati dal loro amore: Simone era comunque già padre di Tommaso, nato invece dalla storia di tanti anni fa con Alessia Marcuzzi. Proprio Alessia Marcuzzi ha giocato un ruolo fondamentale nel loro amore: la showgirl e presentatrice è infatti molto amica di Gaia oltre ad essere l’ex compagna di Simone e mamma di suo figlio. Ma tornando a Gaia Lucariello, chi è e cosa fa nella vita la moglie di Simone Inzaghi? Come abbiamo detto, le sue origini sono romane: lei è nata nel 1983 nel quartiere dei Parioli, dove è cresciuta. Laureata in scienze della comunicazione con una tesi sui beni di lusso, ha poi lavorato per qualche tempo nel negozio del padre per poi lanciare un sito di noleggio di borse di lusso.

L’amore con il tecnico, all’epoca ancora giocatore, è nato nel 2010 ad una festa a casa di amici in comune. Nel 2013 i due hanno avuto il loro primo figlio, Lorenzo, mentre cinque anni più tardi è arrivato il matrimonio, con Alessia Marcuzzi come testimone. Nel 2020, invece, la coppia ha avuto anche un altro bimbo, Andrea. Gaia Lucariello è sempre stata una grande tifosa del marito, seguendolo in occasione del suo trasferimento all’Inter nel 2021.

Gaia Lucariello, chi è la moglie di Simone Inzaghi: dediche e scatti d’amore sui social

Sui social Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, posta spesso foto in compagnia del marito e dei suoi figli, Lorenzo e Andrea. Una famiglia molto unita la loro che non perde mai occasione per raccontare quanto si ami. Tante, infatti, le dediche di Gaia al marito, nella speranza di fargli la più bella in occasione della finale di Champions di questa sera.