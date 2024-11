Un uomo ha provato ad adescare bambini e bambine a Milano nelle ultime ore: lo ha denunciato Gaia Lucariello, moglie dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Lo ha fatto con una storia su Instagram, rilanciando una segnalazione a cui ha aggiunto poi alcuni dettagli. La testimonianza dell’utente riferisce che ieri nel quartiere City Life di Milano, fuori dal cinema, un uomo di 45 anni circa avrebbe avvicinato la figlia, “accarezzandole la testa e invitandola ad andare via con lui“. Nel messaggio in questione si fa riferimento a “un comportamento disgustoso” e viene anche riportata una dichiarazione dell’uomo, cioè che gli piacciono i bambini.

La bambina in questione è rimasta coinvolta, ma si è rivelata coraggiosa, perché ha subito allertato tutti. Sono subito intervenuti i carabinieri, a cui è stato consegnato “questo individuo ripugnante“. La segnalazione aggiunge che poi è emerso che un’ora prima l’uomo aveva provato ad adescare un’altra bambina, sempre nella stessa zona. Dal canto suo, Gaia Lucariello, che sui social vanta 113mila follower, ha dato visibilità a tale segnalazione e fornito ulteriori dettagli in merito all’uomo in questione.

LA DENUNCIA CHOC DI GAIA LUCARIELLO SU INSTAGRAM

La moglie di Simone Inzaghi ha pubblicato la segnalazione tramite una storia su Instagram, oscurando il nome della bambina che l’uomo voleva adescare a Milano, e fornito una descrizione del 45enne: si tratta di una persona alta 1 metro e 80 centimetri circa, di corporatura robusta, indossava occhiali da vista e ha capelli scuri. “Ieri aveva un cappotto blu con asole nere“, ha aggiunto Gaia Lucariello.

La moglie del tecnico dell’Inter ha indicato anche qual è il cinema fuori dal quale avrebbe provato ad adescare i bambini: si tratta dell’Anteo che si trova appunto a City Life a Milano. Inoltre, ha aggiunto che si trovava lì dalle ore 15 a caccia di “qualche piccola preda. Provava ad adescare i bambini anche da lontano“. Gaia Lucariello, dunque, ha invitato alla massima attenzione. Una vicenda inquietante che però sembra essersi risolta, visto che ci sarebbe stato appunto l’intervento dei carabinieri. In ogni caso, la moglie di mister Inzaghi invita alla massima attenzione i cittadini meneghini.

