Gaia Lucariello, moglie Simone Inzaghi/ “Per l’Inter ho lasciato Roma, ho pianto…”

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi si è appena trasferita a Milano per seguire il marito, nuovo ct dell’Inter. Sulle pagine di Chi, Gaia ha raccontato che non è stato facile lasciare la Capitale: “Per 40 anni non mi sono mai mossa da Roma. Anche da studentessa universitaria, quando potevo partire in Erasmus, ho preferito non spostarmi, perché con la mia città ho una bellissima storia d’amore. Ma ora, per un amore più grande, mi sono trasferita”. E ha aggiunto: “Poteva andarmi peggio: Milano mi piace”. Quando Simone Inzaghi le ha parlato della proposta del’Inter lei ha cercato di dargli tuto il suo appoggi: “Non mi sono tirata indietro. Mai gli avrei fatto pesare nullo, piuttosto ho pianto di nascosto”. Insieme alla coppia a Milano sono arrivati anche i loro due figli: Lorenzo, 8 anni, e Andrea, 1 anno.

Gaia Lucariello, la nuova vita a Milano

La prima cosa di cui si è occupata Gaia Lucariello prima del trasferimento a Milano è stato trovare la nuova scuola per il figlio Lorenzo, che inizierà la terza elementare: “Nemmeno erano passati cinque giorni dall’accordo con l’Inter, che lui già faceva online il test d’ingresso”, ha raccontato la moglie di Simone Inzaghi a Chi. A Milano hanno preso una casa accogliente in zona Brera: “A Roma abitavamo ai Parioli e dovevo prendere la macchina per comprare qualsiasi cosa. Qui scendo a piedi e trovo il macellaio, il fruttivendolo… mi piace moltissimo”. Per Gaia la carriera del marito viene prima di tutto e ora, insieme al figlio Lorenzo, segue con agitazione e coinvolgimento tutte le partite dell’Inter. Per stemperare la tensione in casa Inzaghi amano ascoltare musica a tutto volume, a partire da Antonello Venditti fino ad Al Bano

