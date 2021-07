Gaia Macula è la fidanzata di Ariete?/ La cantante chiarisce: “Sono impegnata ma…”

Gaia Macula è la fidanzata di Ariete, la cantante de “L’ultima notte”? Dopo il grande successo dell’ultimo singolo, colonna sonora dello spot di uno dei gelati più amati d’Italia, in molti si sono interessati alla vita amorosa della cantante. Ariete, solo ultimamente, ha deciso di parlare della sua vita privata e sentimentale, confermando di essere felicemente fidanzata. La giovane promessa della musica indie ha pensato bene di prendere una posizione e raccontare qualcosa in più di se visto che sui social si è parlato della sua vita privata. Tutto è nato quando la tiktoker Giulia Macula ha pubblicato un video durante un concerto della giovane cantante dicendo che lei è la sua crush. Ariete è stata così inondata di messaggi e curiosità da parte dei fan sulla sua vita privata e, tra una risposta e l’altra, ha deciso di dire tutta la verità confermando di essere felice e fidanzata. “Ricordo a tutti che sono fidanzata così non fraintendiamo nulla. E’ stato un piacere beccarti però”, ha detto la cantante che ha smentito però di essere fidanzata con la tiktoker Giulia Macula.

Fred De Palma a Battiti Live con "Ti raggiungerò"/ È fidanzato con Anitta?

Ariete ha una fidanzata? La conferma

Del resto non è una novità che Ariete ha una fidanzata. A rivelarlo è stata proprio lei lo scorso aprire durante una chiacchierata con il creator Gabriele Vagnato. Alla domanda “sei fidanzata?”, la cantante senza girarci intorno ha risposto: “eh, si… sono impegnata, sono impegnata”. Il creator è rimasto stupito: “ah ma questo è uno scoop”, ma la cantante ha deciso di non rivelare ulteriori dettagli sulla fidanzata. Dalle pagine di Cosmopolitan, invece, Ariete ha parlato del suo album di debutto dal titolo Spazio. “E’ un disco nato spontaneamente e con il bisogno di creare qualcosa. È l’insieme di 6 pezzi che parlano di me, delle mie esperienze e di ciò che ho vissuto dai 13 anni a questa parte; il nome è dovuto a un bisogno che ho sempre avuto, quello appunto di “avere spazio” in tante situazioni che non sentivo mie, e che sono riuscita a ottenere solo con questo progetto e con la musica” – ha detto la giovane promessa della musica indie che ha concluso dicendo – “nonostante le circostanze, ho pensato che fosse giusto che questo EP uscisse così, di pancia, senza starci a pensare troppo sopra; “Spazio” è una parte di me, ciò che ho sempre vissuto, ascoltarlo equivale a mettersi nei miei panni, sperando che possano star bene anche a tanti altri”.

LEGGI ANCHE:

Lil Jolie con "Regole" a Battiti Live/ Definita la "Billie Eilish italiana"Silvia Notargiacomo e Chiara Sturdà, ex e fidanzata Ermal Meta/ Un nuovo amore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA