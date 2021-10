Gaia Maria Miracapillo, fidanzata Andrea Iannone?/ Nuovo flirt dopo Belen e De Lellis

Gaia Miracapillo è la nuova fidanzata di Andrea Iannone? Il campione di MotoGP è pronto per una nuova avventura, questa volta in televisione visto che sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 su Rai1. L’ex di Belen Rodriguez e Giulia de Lellis torna a far parlare di se dopo la squalifica per doping al Moto Gp per un nuovo presunto amore. Proprio così, il bel Iannone è stato pizzicato quest’estate in Sardegna in compagnia di Gaia Miracapillo, una giornale ragazza che lavora nel mondo della moda come fashion styilist. I due sono stati sorpresi a trascorrere le vacanze insieme in Sardegna, ma non sono mai stati paparazzati in atteggiamenti da fidanzati.

“Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati” raccontava quest’estate il settimanale Chi. Non è chiaro se i due siano solo dei semplici amici oppure ci sia qualcosa di più. Del resto Iannone è reduce dal flirt con Carmen Victoria Rodriguez e da due anni davvero complicati.

Andrea Iannone ha una fidanzata? Si parla di Gaia Miracapillo

Andrea Iannone e Gaia Miracapillo sono fidanzati? Non è dato saperlo, anche se hanno trascorso una parte delle vacanze estive insieme in Sardegna. Per il pilota di MotoGP si tratterebbe di una nuova frequentazione dopo le storie naufragate prima con Belen Rodriguez e poi Giulia de Lellis. Iannone e la Rodriguez sono stati insieme dal 2015 al 2018: 3 anni d’amore.

“Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa ciò che ho oggi. Ciò che mi ha fatto tornare le sensazioni che per qualche anno mi sono mancate, la tranquillità e la serenità non si possono comprare e oggi io mi sento felice e tranquillo, so cosa voglio e, più di sempre, so cosa scorre nelle mie vene” scrisse il campione su Instagram. Poco dopo Iannone è stato con Giulia de Lellis . Che sia arrivato il momento per un nuovo amore?

