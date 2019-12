Gaia Masera, fidanzata Shade/ “La nostra storia d’amore è nata su Facebook”

Gaia Masera è la fidanzata di Shade, il rapper ospite dell’evento musicale “Capodanno in musica” trasmesso oggi in diretta in prima serata su Canale 5. La youtuber ed influencer è legata da diversi anni al giovanissimo cantante italiano che ha raggiunto la grande fama e popolarità partecipando lo scorso anno al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con Federica Carta, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi con cui si vocifera abbia avuto un flirt. In realtà sia Shade che Federica hanno sempre smentito la cosa, visto che il trapper è felicemente impegnato con Gaia. Classe 1993, Gaia Masera è nata il 22 gennaio a Torino e ha conosciuto Shade tramite Facebook. Dopo aver conseguito una laurea con tanto di lode presso il Politecnico di Torino, la Masera ha cominciato a lavorare presso uno studio a Torino. Contemporaneamente si è lanciata nel web come beauty vlogger conquistando una grandissima notorietà come youtuber. Un progetto che le ha permesso di unire due delle sue più grandi passioni: il make up e la comunicazione.

Gaia Masera, il suo instagram è Basic Gaia

Non solo architetto, Gaia Masera è anche una delle youtuber di maggior successo. Nel web però Gaia ha cambiato il suo nome in Basic Gaia; un nickname semplice che esprime perfettamente anche il lavoro della beauty vlogger che regala ai suoi follower consigli di stile uniti a momenti di grande divertimento. Nonostante la giovanissima età, Gaia è una delle più seguite sui social grazie anche al suo aspetto ai suoi look che la rendono un punto di riferimento per tantissime ragazzine. La ragazza, infatti, ha dei grandi occhi azzurri, una pelle liscia e perfetta e un colore di capelli che cambia spesso: dal white blonde oggi la youtuber ha scelto un colore rosa che va tanto di moda. Con Shade formano una delle coppie più famose del web e la sua bellezza non è passata inosservata quando lo scorso anno ha accompagnato il fidanzato al Festival di Sanremo 2019 dove ha partecipato con “Senza farlo apposto” in coppia con l’amica Federica Carta.

