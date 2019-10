Gaia Mastrototaro/ E il rapporto con Gabriele Pippo: “Possiamo divertirci un sacco”

Gaia Mastrototaro ha una vera passione per il twerk e ha trovato in Gabriele Pippo un valido alleato. Nella puntata di Temptation Island Vip 2 della settimana scorsa, la Single e il fidanzato di Silvia Tirado si sono concessi un giro sul quad. “Reggiti Gabriele”, dice lei prima di ritrovarsi bloccata dopo mezzo metro, contro un cespuglio. Risate a non finire e un motore che si accende a fatica, per poi finire contro il cespuglio della sponda opposta. “Aiutami un po’ che la dobbiamo spostare“, dice alla fine quando realizza che è impossibile continuare ad andare avanti. Silvia guarda il video al falò, ridendo sotto e sopra ai baffi. Sfumato il progetto di uscire in moto, i due decidono di andare al mare per un bagno. “Sicuramente quando torniamo a Roma ci divertiamo un sacco“, dice Pippo pensando al post programma. Gaia invece ha già intenzione di andare al suo studio per fare una canzone insieme, magari replicare Delicato. Poi lo interroga sulla sua personale ricetta della Carbonara, suggerendogli di fare attenzione alle quantità e agli ingredienti. Il discorso però sfuma e ritornati al villaggio, si divertono a fare body painting in modo alternativo. Clicca qui per guardare il video di Gaia Mastrototaro e Gabriele Pippo.

Gaia Mastrototaro: Gabriele Pippo ha trovato un’amica?

Nessuna novità all’orizzonte per Gaia Mastrototaro e Gabriele Pippo, anche se non è escluso che i due si daranno da fare anche nella puntata di oggi di Temptation Island Vip 2. Fino ad ora però la Single e il fidanzato di Silvia Tirado hanno dimostrato di avere un feeling basato solo sulla risata, momenti di complicità che comunque li allontanano dalla possibilità di un flirt vero e proprio. Silvia tuttavia crede che Gabriele trovi interessante la Tentatrice proprio perché con Gaia riesce a fare tutto ciò che lei invece stoppa sul nascere. Gli abbracci però non sono mancati e la proposta di Gabriele di registrare in sala la canzone Delicato è piaciuta parecchio a Gaia. Meno a Silvia, che si vede derubata di un progetto che ha in ballo con il fidanzato. A suo favore, Gaia ha avuto già la possibilità di spingere il ragazzo a parlare dei problemi presenti nella sua relazione con la fidanzata. “Ho raggiunto un limite di tollerabilità, per cui poi rispondo in maniera pesante“, le confessa. Aggiunge anche di essere disposto a “cambiare degli aspetti del mio carattere per diventare poi una persona ‘seria’, anche se mi ritengo super serio“. Pippo infatti sente il bisogno di ridere, fare le sue gag senza avere qualcuno che lo giudica. E in questo la Single fa proprio al caso suo. “Infatti lei dovrebbe fare il verso di un altro animale“, dice invece Gaia quando il ragazzo parla del suo concetto di libertà: fare il verso del cinghiale senza sentirsi giudicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA