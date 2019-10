Gaia Mastrototaro/ Provoca la fidanzata di Gabriele Pippo: “Non sai che ti perdi…” (Temptation Island Vip)

Termina anche per Gaia Mastrototaro l’avventura a Temptation Island Vip 2019. Oggi va in onda la sesta e decisiva puntata del reality dei sentimenti, quindi scopriremo qualcosa di più sul feeling che si è creato con il figlio di Pippo Franco. La giovane pugliese sembra aver instaurato un ottimo rapporto con il fidanzato di Silvia Tirado. Insieme hanno condiviso molti momenti nel corso della breve esperienza di lui all’interno del programma. E infatti Gabriele è intenzionato a vederla al di fuori del programma. Essendo un produttore discografico, le ha anche proposto di incidere una canzone. Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island Vip ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della tentatrice Gaia Mastrototaro. «Sei una persona veramente di cuore, se ci penso mi commuovo», ha detto Gabriele Pippo alla single Gaia Mastrototaro. Un bell’attestato di stima da parte del fidanzato di Silvia Tirado.

GAIA MASTROTOTARO FLIRTA CON GABRIELE PIPPO E PROVOCA…

Nel corso del falò della settimana scorsa Silvia Tirado ha avuto modo di scoprire come è cresciuto il legame tra la single Gaia Mastrototaro e il fidanzato. «Secondo me quando torni a Roma sarai tutta un’altra persona», ha detto lei a Gabriele Pippo durante una conversazione in spiaggia. «Certo, sarò una persona più matura», ha risposto lui. Poi la tentatrice ha continuato con una serie di complimenti e frecciatine alla fidanzata: «Riuscirai ad emozionarti di più di quanto stia accadendo in questo percorso. Sembri tanto forte e duro, ma secondo me hai un cuore che ti si scioglie. Non hai ancora trovato una persona che riesca ad apprezzare queste cose». E lui è sembrato molto convinto quando ha detto a Gaia Mastrototaro: «Sei una di quelle persone che sentirò e vedrò per il resto della mia vita». Ma a colpire nel segno è una frecciatina di lei: «Eh, povera Silvia, non sai che ti perdi». Poi ha provocato: «Tornerai subito a Roma? I primi giorni ti lascerò in pace, ci vediamo quando hai sistemato tutte le cose di lavoro».

CHI È GAIA MASTROTOTARO TENTATRICE DI TEMPTATION ISLAND VIP

Ma chi è la single? Gaia Mastrototaro è una giovane modella, barlady e imprenditrice. Originaria di Bisceglie (BT), vive a Roma. È appassionata di comunicazione e marketing, inoltre pratica fitness con regolarità. La sua famiglia possiede una società agricola che realizza apprezzate specialità pugliesi, ma lei ha deciso di lavorare anche come indossatrice. Gaia Mastrototaro compare infatti su diversi siti e pagine dedicate alla bellezza. La partecipazione a Temptation Island Vip 2019 rappresenta per lei la prima esperienza televisiva a livello nazionale. Potrebbe però rivelarsi un trampolino di lancio per nuove esperienze televisive. La popolarità di Gaia Mastrototaro infatti sta crescendo in questi ultimi tempi: da 10800 followers su Instagram è arrivata nel giro di poche settimane a quota 11400, ma la sensazione è che questo numero sia destinato a crescere grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip.



