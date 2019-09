GAIA MASTROTOTARO/ Single, barlady e figlia di imprenditori (Temptation Island Vip)

Gaia Mastrototaro, 24enne di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), è una delle single di Temptation Island Vip. Laureanda in Economia e Commercio, Gaia è una ragazza dai mille interessi: oltre a studiare, infatti, si dedica all’attività di famiglia, un’impresa agricola nel cuore della Puglia, ma è anche un’ottima barlady. Gaia è nata il 31 ottobre 1994. Dopo la maturità scientifica, si è trasferita a Roma per iscriversi alla Lumsa. La ragazza è molto legata alla famiglia e in particolare al padre, a cui di recente ha dedicato un dolcissimo post su Instagram. Sempre sul suo profilo compare la scritta “Vita a Roma. Fatta in Puglia”, a dimostrare il legame con la sua terra d’origine. Nella Capitale, Gaia lavora per “La Zanzara”, uno dei ristoranti più in del quartiere Prati. Il brand che promuove (Mastrototaro Food) nasce come costola dell’impresa agricola dei genitori, che produce gustose specialità gastronomiche. Oltre a mangiare, però, Gaia pensa anche a smaltire: si definisce infatti una fitness addicted, data la sua grande passione per questa disciplina.

Chi è Gaia Mastrototaro, single di Temptation Island Vip

Le prime indiscrezioni sui nomi dei single erano già trapelate a fine agosto. Ora è ufficiale: Gaia Mastrototaro sarà una delle protagoniste di Temptation Island Vip. Il reality show, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, andrà in onda a partire da stasera 9 settembre 2019. Il compito della 24enne sarà quello di avvicinarsi ai fidanzati e cercare di farli ragionare sul loro rapporto di coppia. Per la Mastrototaro si tratta di un debutto, dal momento che mai prima d’ora aveva partecipato a un programma televisivo. Ciononostante, Gaia è piuttosto conosciuta per via della sua presenza assidua su internet. La giovane cura con costanza le sue pagine social, oltre a essere presente in diversi blog dedicati al beauty. Molto nota anche la F.lli Mastrototaro Food, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia.

