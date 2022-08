Gaia Nicolini è Miss Cinema Roma/ La figlia di Guendalina Tavassi verso Miss Italia

Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, è Miss Cinema

Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, ha vinto le selezioni nel Lazio per partecipare a Miss Italia 2022. La 18enne è stata eletta Miss Cinema Roma 2022 e accede di diritto alle Prefinali Nazionali del celebre concorso di bella. Mora e slanciata, Gaia ha sfilato in costume intero nero e in abito da sera rosso. Gaia Nicolini ha scritto sui social: “Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile. Oltre tutto mi sono veramente divertita e ho conosciuto delle ragazze davvero speciali… questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”. Mamma Guendalina ha commentato con orgoglio: “E noi ti amiamo tantissimo, sei speciale amore mio, bravissima”.

Guendalina Tavassi, la figlia Gaia è in semifinale di Miss Italia 2022/ "Sei bellissima amore mio"

Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, è Miss Cinema

Guendalina Tavassi ha avuto la figlia Gaia nel 2003, quando aveva solo 17 anni, dalla relazione con Remo Nicolini. I due si sono lasciati poco dopo la nascita della bambina. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescente, perché ero piccola e preferivo stare dietro a lei. Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei”, ha detto la Tavassi in una recente intervista. Durante l’Isola dei Famosi 2022 l’influencer aveva rivelato di aver inizialmente pensato di abortire. Gaia frequenta il liceo linguistico, è fidanzata con William e sogna di diventare attrice.

Guendalina Tavassi, la figlia Gaia in gara per Miss Italia 2022/ Il video della sfilata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Nicolini (@gaianicolinii)

LEGGI ANCHE:

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna insulta Guendalina Tavassi/ "Una famosa ***"

© RIPRODUZIONE RISERVATA