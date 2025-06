Gaia, caos in diretta al Radio Italia Live: base sbagliata e parole a caso, ma il pubblico l'ha incoraggiata ad andare avanti.

Durante l’ultimo concerto a Radio Italia Live, la cantante Gaia è stata protagonista di una gaffe, o meglio, un imprevisto prima dell’esibizione di “Sesso e Samba“, brano che per chi la conosce, l’ha resa ancora più famosa negli scorsi anni. Al posto della base della canzone è partita quella di “Chiamo io chiami tu“. Ma come ha reagito la cantante? Come sempre con grandissima professionalità. Gaia Gozzi, infatti, ha continuato a cantare come se nulla fosse e il pubblico l’ha incoraggiata con un lungo applauso.

Il tutto è successo al Foro Italico a Palermo, dove Gaia sarebbe dovuta entrare con Sesso e Samba. Purtroppo le cose non sono andate come previsto e l’artista ha dovuto dissimulare per non portare avanti il problema tecnico degli autori. Così, mentre è partita la base si è limitata a fare qualche cenno con le mani per segnalare ai registi l’errore. Finita l’esibizione ha detto: “Ragazzi, scusate tanto, ci sono stati dei problemi tecnici. Continuate a divertirvi. Grazie davvero per il vostro calore“. Subito sui social sono arrivate tante parole di incoraggiamento per Gaia, ma soprattutto si è fatta sentire la stima della cantante che ormai da quando ha iniziato è amatissima dal pubblico.