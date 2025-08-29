Gaia pubblica il suo nuovo singolo dal titolo "Nuda" e svela perché ha scelto di farlo uscire a fine estate.

Come ogni venerdì, anche oggi, 29 agosto 2025, escono nuovi singoli. Oltre ad Ex, brano di Elodie e Irama, è uscito Nuda, il nuovo singolo di Gaia che torna a regalare emozioni musicali al pubblico. Una scelta insolita quella di Gaia che ha aspettato la fine dell’estate per la pubblicazione di un singolo definito come una canzone “con un’atmosfera onirica e sensuale da fine estate, quando la luce si fa più morbida e ci si ritrova sospesi fra malinconia e desiderio“, come fa sapere il comunicato stampa.

Il singolo, scritto da Gaia insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione, è accompagnato da un video musicale che Il video è stato registrato da Attilio Cusani, ma perché la cantante ha aspettato la fine dell’estate per l’uscita del brano? A svelarlo è stata lei stessa.

Gaia e il nuovo singolo: “Mi piaceva che…”

“Mi piaceva che il mio nuovo singolo arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade”, ha spiegato la cantante durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

Gaia ha anche parlato d’amore: “Mi capita di pensare: ‘sarebbe bello condividere questo momento con qualcuno’. Ma ci sono anche dei momenti in cui mi piace creare l’atmosfera e fare da me, in tutti i sensi. Intimità e sensualità sono sfere energetiche che puoi praticare anche da sola. Non è amore solo quello che si fa con un’altra persona. Ho vissuto varie fasi, anche di ricerca, sperimentazione. Provo, vedo quello che mi piace, cerco di capirmi. Oggi, per la prima volta, vivo la mia intimità senza avere un partner, ma senza essere in modalità convento“.