Gaia Randazzo, scomparsa da traghetto/ Avv Ruffino “Fatti escludono ipotesi suicidio”

La vicenda relativa alla scomparsa della giovane Gaia Randazzo dall’imbarcazione “La Superba” di Grandi Navi Veloci è tornata al centro del programma di Rai Tre “Chi l’ha Visto?”. La conduttrice Federica Sciarelli, nella puntata di mercoledì 7 dicembre 2022, ha accolto in studio la madre della ragazza, Angela Palazzolo, e il legale difensore Aldo Ruffino. Entrambi hanno ribadito l’infondatezza della pista suicidaria: “Fatti e comportamenti concludenti di Gaia escludono in maniera categorica l’ipotesi di un gesto estremo da parte sua – ha dichiarato l’avvocato –. La sua felpa è stata trovata legata con un nodo fatto con le due maniche: una situazione poco compatibile con il suicidio…”.

Ricordiamo che Gaia Randazzo è scomparsa la sera del 10 novembre scorso: erano le 23 quando la Superba di GNV ha lasciato il porto di Genova. Gaia e suo fratello si sedettero nella sala poltrone, ubicata al ponte numero 5. Erano felici, in quanto si stavano recando in Sicilia per portare i regali di Natale alla nonna e agli altri parenti. Però, tra le 23 e le 24, il fratello di Gaia si addormenta e, quando si sveglia alle 7 del mattino successivo, non trova più sua sorella. Di lei resta solo la felpa blu, rinvenuta al ponte 9, quattro piani più su. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

GAIA RANDAZZO, LA NOTA DI GNV: “SECURITY ERA REGOLARMENTE PRESENTE SULLA NAVE”

Grandi Navi Veloci spa, dal canto suo, ha inviato una nota a “Chi l’ha Visto?”, letta in diretta e incentrata proprio sulla scomparsa di Gaia Randazzo. Questo il suo contenuto: “GNV rinnova anzitutto il proprio cordoglio alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La Compagnia sottolinea che il Comando di bordo della m/n La Superba, dove Gaia Randazzo viaggiava la notte tra il 10 e l’11 novembre, si è immediatamente adoperato per avviare tutte le ricerche e per ispezionare a fondo la nave, sulla quale era regolarmente attivo il servizio di security, provvedendo inoltre a contattare le forze dell’ordine e le autorità interessate e prestando ad esse la massima collaborazione”.

Per quanto concerne alcune segnalazioni pervenute alla trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’ di Rai Tre, secondo le quali a bordo della nave si sarebbe verificato un consumo eccessivo di alcool, “la Compagnia rileva di non aver ricevuto a riguardo comunicazioni e lamentele da parte dei passeggeri o dell’equipaggio. Dall’analisi dei registri delle vendite, risulta inoltre che a bordo della nave – tra l’inizio dell’imbarco (ore 20) del giorno 10 novembre e il mattino successivo – sono state vendute 17 bottiglie di birra da 33 cl e 6 bottiglie di vino da 25 cl, a fronte di circa 300 passeggeri imbarcati”.











