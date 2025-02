Il day-after la terza serata di Sanremo 2025 è carico di impressioni, discussioni e giudizi; una consuetudine per la kermesse canora più importante e seguita. C’è un tema che però è divampato questa notte e che anche alle porte della 4a serata continua ad attirare la curiosità degli appassionati e dividere il giudizio del pubblico: la collana tolta a Tony Effe prima dell’esibizione sul palco dell’Ariston. Lo stesso cantante ha palesato – intervenuto a Rai Radio 2 – il suo particolare malcontento, in maniera anche piuttosto colorita. “Sono arrabbiato oggi, mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco; perché? Chiedilo a loro, sono incaz*ato nero! Mi hanno tolto i poteri…”. Anche a La Volta Buona si discute sul ‘caso’ con un’ospite d’eccezione: Gaia, in collegamento con lo studio di Caterina Balivo.

Gaia, dopo aver parlato della sua canzone e dei problemi di audio nel corso della prima performance a Sanremo 2025: “Ho tolto le cuffie e sono andata di pancia”, è stata incalzata a proposito del rapporto con Tony Effe e, ovviamente, a proposito della sua ‘furia’ per la collana tolta prima di esibirsi nel corso della terza serata di Sanremo 2025. “Gli hanno fatto uno sfregio, non togliete la collana a Tony! Ci tiene molto, c’è tutto un lavoro dietro!”.

Caterina Balivo difende Tony Effe per la collana tolta a Sanremo 2025: “E’ normale che ti girano…”

A fare eco alle parole di Gaia in difesa di Tony Effe per la collana tolta prima dell’esibizione a Sanremo 2025 ci ha pensato anche Caterina Balivo: “Ha ragione, se prima di esibirti ti tolgono una cosa magari ti girano, no?”. Diverso il pensiero di Giovanni Ciacci ospite in studio che spiega come il ‘caso’ nasca in realtà per questioni di regolamento: “Ci sono delle regole e vanno rispettate; i cantanti non possono fare pubblicità occulta!”. Poco convinta la conduttrice de La Volta Buona: “Era una semplice collana d’oro”. Il siparietto si è poi concluso con le parole di stima di Gaia che si è detta speranzosa di poter presto collaborare nuovamente con Tony Effe dopo il fragoroso successo estivo – e non solo – di ‘Sesso e Samba’.