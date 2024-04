Gaia, silenzio rotto su Mida ad Amici 2024/ Crisi prima del serale: “Da quando é finita con lui…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino finisce in balia di un momento di transizione

Gaia De Martino si palesa sull’orlo di una crisi personale ed artistica, prima del debutto alla terza puntata del serale di Amici 2024. Il che si rileva in particolare nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming il 6 aprile 2024. Quando Gaia De Martino si lascia andare ad uno sfogo intimista con la ballerina professionista Giulia Stabile alla vincitrice di Amici 20, e la prima confida in particolare di sentire il peso dell’aspettativa generale legata alla sua performance nella terza puntata del serale di Amici.

“Siamo alla terza puntata ed é tosta…-ammette tra le dichiarazioni in confidenza con Giulia, Gaia De Martino-…bellissima sfida, ma non mi aspettavo di arrivare fino a qua”. La ballerina ammette di sentirsi a dura prova, dal momento che “il mio cervello pensa a Nicholas Borgogni”, un amico ancor prima di essere un rivale ad Amici 2024, finito eliminato alla seconda puntata del talent show. Che la ballerina sia in crisi per la nostalgia provata in mancanza di Nicholas?

Gaia De Martino si confida con Giulia Stabile: la verità sulla rottura con Mida e…

“É stata una batosta quando lui é uscito -ammette Gaia De Martino, in confidenza con Giulia Stabile, nel suo momento di sfogo intimista. Ma la ballerina professionista coglie la palla al balzo per sostenere emotivamente la giovane, al ricordo della sua esperienza ad Amici 20: “con Samuele é uscita la spalla ma puoi approfittare ancora di più per conoscerti e approfittare del tempo di solitudine per capire qualcosa di te”.

Il change auspicato nell’esperienza di studio del ballo per Gaia De Martino e già avviato, dal momento che la ballerina ha chiuso i rapporti con l’ex fidanzato conosciuto ad Amici 2024, Mida: “da quando é finita con Christian sono cresciuta”, ammette non a caso Gaia De Martino.

Nel frattempo, intanto, le anticipazioni della terza puntata del serale di Amici 2024 vedono Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari tra le nominate al titolo di eliminata.

Durante una pausa nella preparazione di una nuova coreografia, Gaia si confida con Giulia Stabile #Amici23 pic.twitter.com/GHdyDFar2S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2024













