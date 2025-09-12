Gaia tra musica e questioni di cuore: ha un fidanzato? Dopo la rottura con l'ex Daniele Dezi le voci su Olly: "Siamo solo amici e a Sanremo..."

Nella sua testa c’è solo la musica. Almeno per il momento. Gaia non pensa all’amore dopo la rottura con il produttore ed ex fidanzato Daniele Dezi, un uomo ed un compagno di vita che ha rappresentato moltissimo per la cantante. L’ex stella di Amici è concentrata più che mai sulla carriera e quando a suo malgrado viene risucchiata dal gossip, non ci pensa due volte a mettere i puntini sulle ì e fare le sue precisazioni. Come quando, non più tardi di alcuni mesi fa, il suo nome era stato accostato al vincitore del Festival di Sanremo, Olly.

Con il cantautore genovese, tuttavia, ci sarebbe stata – e ci sarebbe ancora oggi – solo una semplice amicizia. Gaia ha quindi smentito con forza le voci di un possibile flirt, confermando tra le altre cose di essere ancora single. “Sono single, sì..”, ha detto in una intervista a Vanity Fair, dove mette un po’ di ordine per quanto concerne le questioni di cuore. “Olly? Gli ho mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto di smentire tutto, siamo amici”, le sue parole.

A chi ipotizzava un flirt fugace a Sanremo, Gaia non ha dato corda: “Perché non c’è il tempo materiale di dormire, figuriamoci se per fare altro”. Nei suoi piani attuali, come dicevamo, non sembra esserci spazio per l’amore, poiché la musica assorbe ogni suo pensiero. In futuro però mai dire mai, anzi porte aperte. Così come sulla questione figli e matrimonio.

“Per molto tempo non sono riuscita a immaginarmi mamma perché in tante situazioni sono stata madre senza esserlo. Ho cambiato idea: più avanti mi piacerebbe mettere al mondo dei bambini”, ha detto Gaia. La cantante è possibilista anche sul matrimonio, seppur senza sbilanciarsi eccessivamente. “Non so ancora se vorrò sposarmi o meno”, le sue parole.

