Gaia Torchia, campionessa italiana di Twerking/ “Ho vinto con il sorriso e la gioia”

Gaia Torchia è la vincitrice italiana del torneo di Twerking, il famosissimo ballo lanciato in tutto il mondo da Miley Cyrus e successivamente diventato di tendenza per milioni di web star. Per chi non lo conoscesse con il termine inglese twerking ci si riferisce ad un tipo di ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche. La campionessa di questa tipologia di ballo in Italia è la giovanissima Gaia Torchia che, lo scorso 28 ottobre, presso il Qube di Roma ha sbaragliato la concorrenza vincendo il titolo di campionessa italiana di Twerking. La disciplina di ballo è nata negli Stati Uniti d’America nel 2000 e da allora si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo diventando uno dei balli più imitati e ripresi dalle star americane e non solo diventando nel giro di pochi anni un ballo cult. La conferma di quanto il twerking sia diventato di tendenza arriva proprio dal fatto che anche in Italia esiste un vero e proprio campionato.

Gaia Torchia campionessa twerking: “dopo tanto impegno e lavoro…”

La vittoria di Gaia Torchia, campionessa italiana di twerking, è arrivata in uno dei locali più prestigiosi di Roma. Si tratta del Qube, locale storico della capitale dove la bravissima ballerina è stata insignita della fascia tricolore di prima classifica del torneo italiano di twerking. Un titolo importante che vedrà Gaia rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei che si svolgeranno prossimamente a Madrid. Nonostante le mille difficoltà, Gaia non si è mai arresa; anzi la ballerina ha sfruttato queste difficoltà come monito per allenarsi con maggiore forza e determinazione e i risultati sono arrivati visto che è la campionessa italiana di questa disciplina di ballo. “Il palco del Qube, è un palco importante – ha dichiarato la vincitrice Gaia, che in merito al concorso ha detto – “vi erano molte ballerine, preparate, conosciute e veramente molto brave, ma dopo tanto impegno e lavoro, ho imparato con il sorriso a giocare con il palco e a condividere la gioia della danza e forse proprio questo mi ha fatto vincere sulle altre concorrenti”.

