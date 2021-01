Gaia Zorzi al Grande Fratello Vip?/ “Io ci tengo alla salute mentale!”

L’abbiamo conosciuta folle, simpatica e limpida come il fratello Tommaso Zorzi, e adesso per tutti Gaia è la nuova stella della tv soprattutto per tutti coloro che amano i reality e che sognano di vederla in azione. Alcuni sono già pronti a scommettere che sarà lei una dei naufraghi della prossima Isola dei Famosi 2021 magari proprio con suo fratello pronto a fare da inviato per Ilary Blasi, altri ancora la sognano addirittura sul trono di Maria de Filippi con Tommaso pronto a fare fotocopie e caffè dietro le quinte. Scherzi a parte, Gaia Zorzi in queste settimane ha sicuramente visto aumentare la sua popolarità e adesso ci sono molti che continuano a chiederle se parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip 2021.

Gaia Zorzi al Grande Fratello Vip? La risposta arriva sui social: “Io ci tengo alla salute mentale!”

La sua risposta è sicuramente da incorniciare perché la sorella di Tommaso Zorzi, la bella e pazza Gaia, non si è limitata a dire “magari” “Lo vorrei” come stanno facendo i parenti di alcuni concorrenti, ma ha tagliato subito la testa al toro convinta che, dopo tutto quello che è successo in questa edizione, sicuramente non si lascerà travolgere dalla prossima. In particolare, Gaia Zorzi ha scritto sui social in risposta ai suoi fan: “Maaaa dopo tutto quello che è successo in questa edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks, io scelgo la mia salute mentale”. A quanto pare Gaia Zorzi non sarà una nuova concorrente del reality di Canale5 ma questo non esclude le altre possibilità che abbiamo messo insieme…



© RIPRODUZIONE RISERVATA