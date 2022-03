Gaia Zorzi e Fariba Tehrani prossime concorrenti al GF Vip?/ La rivelazione..

Gaia Zorzi durante la partecipazione di suo fratello Tommaso al Grande Fratello Vip ha dovuto rispondere a molte domande da parte dei fan, di Alfonso Signorini e di Gabriele Parpiglia in merito ad una sua possibile partecipazione al reality. La ragazza ha sempre risposto in maniera ironica su Twitter e a Casa Chi dicendo: “Se sono pronta per farlo? Prontissima! Prima stavo provando le mie litigate, cosa farà e cosa non farò. Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il grande Fratello è diventato un po’ questo”.

Ariadna Romero chi è l'ex fidanzata di Pierpaolo Petrelli/ “Mio figlio è la mia vita”

Anche prima della partenza dell’edizione del reality nel 2021 molti fan erano convinti che la ragazza avrebbe preso parte all’edizione del reality, ma la sorella di Tommaso Zorzi ha subito smentito a tutti questi rumors scrivendo: “Ma dopo quello che è successo in questa edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks, scelgo la mia salute mentale”.

Giulia Salemi, chi è la fidanzata di Pierpaolo Petrelli/ “Sono pazza di quest’uomo”

Gaia Zorzi concorrente al Grande Fratello Vip??

Gaia Zorzi per l’edizione appena terminata del reality ha deciso di non prenderne parte all’interno della casa ma è tornata protagonista nelle vesti di conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi e proprio durante l’ultima puntata è arrivata da parte della fidanzata di Pierpaolo Pretelli una rivelazione su sua madre e sulla collega.

Giulia Salemi ha rivelato: “Possiamo dirlo? Non che è porta sfortuna dirlo? Si che tu potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fatiba Tehrani. Mi mamma è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”. Quando detto dalla Salemi ha fatto sognare i fan delle due donne che sperano vivamente di vederle come concorrenti all’interno della casa più spietata di Italia.

Gf vip, Giulia Salemi difende Soleil Sorge e 'svela' il vincitore/ "Ecco chi sarà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA