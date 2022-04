Gaia Zorzi “Fidanzata? Direi di sì”/ “Victoria De Angelis il mio amore segreto ma…”

Il nome di Gaia Zorzi è la sorella più piccola di Tommaso Zorzi e il suo nome, come anche quello di suo fratello, fa pensare subito al Grande Fratello anche se la ragazza non ha mai partecipato al reality ma ha condotto con Giulia Salemi il GF Vip Party. Proprio durante una puntata del GF Vip Party Giulia Salemi ha rivelato che la sua collega potrebbe partecipare come concorrente nello show condotto da Alfonso Signorini in coppia con sua madre come unico concorrente.

Quanto in merito alle affermazioni di Giulia Salemi siano vere non è dato saperlo anche se è molto probabile che durante la prossima edizione del reality Gaia Zorzi continui a non fare parte dei concorrenti all’interno della casa ma rimanga a commentare le loro vicende dall’esterno. In passato la ragazza, parlando del reality aveva confessato di preferire “la mia salute mentale” ad un posto da protagonista nello show.

Gaia Zorzi rivela il suo amore segreto

Gaia Zorzi parallelamente al suo lavoro nel mondo dello spettacolo porta avanti un altro lavoro a Bruxelles che non ha nulla a che vedere con quello italiano. Durante un’intervista a Fanpage.it la ragazza ha rivelato il nome del suo amore segreto: Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che però: “Purtroppo non è la mia fidanzata”. In tanti si chiedono se sia fidanzata, lei ha rivelato: “Io ti direi di sì. L’ho mai detto a qualcuno? No!”.

Gazia Zorzi ha iniziato a farsi notare sui social attraverso uno scambio di battute con Soleil Sorge, la ragazza ha spiegato come è andato il litigio tra lei e l’influencer: “Mi manda una frecciatina e io testarda e permalosa come sono, le ho risposto, una risposta ironica: se stai cercando qualcuno per andare a parlare da Barbara D’Urso sono la persona sbagliata”.

