Gaia Zorzi, sorella di Tommaso/ Attacca Andrea Zelletta al GF Vip: “Sceneggiata…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della diretta di oggi 19 ottobre, potrebbe arrivare una bella sorpresa per Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore, infatti, non si fa che parlare di sua sorella Gaia che ha fatto sentire la sua voce dopo un intervento piuttosto pungente di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, nei confronti di Tommaso. “Stamattina c’erano Maria Teresa – si legge nel post di Natalia – Tommaso e Stefania a fare colazione. Andrea non era ancora sveglio e c’era Stefania che diceva “io ho votato come mi hai detto”, e la Ruta ha detto “e semplicemente un comodino”. Tommaso ha replicato dicendo ‘a sto giro va fuori”, ha concluso facendo capire di essere molto infastidita da quanto sentito.

Gaia Zorzi ‘risponde’ a Natalia Paragoni: l’attacco ad Andrea Zelletta

La critica di Natalia Paragoni, chiaramente indirizzata a Tommaso Zorzi, ha suscitato la reazione di Gaia, sua sorella, che ha condiviso tweet della nota pagina Righetto, in cui all’ex tronista viene recriminato il fatto di non aver espresso ciò che pensa in faccia a Tommaso. “Zelletta ha fatto una sceneggiata pugliese due minuti fa e due contro Zorzi dietro alle spalle ‘ma se vuole andare a casa vai a casa quella è la porta’ ora che Tommaso davanti alla faccia gli chiede una cosa, la risposta di lui “No no, non è successo niente”. Un botta e risposta, neppure tanto velato, che potrebbe trovare spazio nel corso della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. E chissà che a breve non possa fare il suo ingresso nella Casa proprio Gaia Zorzi…



