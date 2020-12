Gaia Zorzi, sorella di Tommaso/ Sorpresa al GF Vip? Lui in crisi per un suo tweet

C’è una nuova sorpresa in arrivo per Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Arriva dopo alcuni giorni particolarmente difficili per lui. Tutto è partito dalla nomination fatta ai danni dell’amica Stefania Orlando, cosa che ha scatenato fuori un vero e proprio caos. Anche Gaia Zorzi, sua sorella, si è schierata contro di lui (seppur solo ironicamente), scrivendo un tweet che ha mandato Zorzi in crisi. “Amici voglio entrare subito in casa per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a c***re. CON TUTTI I NOMI PROPRIO STEFANIA DOVEVI DIRE.” ha scritto Gara, per poi aggiungere “Ma questo sta fuori, ha appena preso il 55% di consensi”. E promettendo infine ai fan che presto si sarebbe fatto perdonare: “Amici andate a letto giuro che mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo”.

Gaia Zorzi, confronto col fratello Tommaso al Grande Fratello Vip?

Le parole ironiche, ma neanche troppo, di Gaia Zorzi dopo il gesto di suo fratello hanno messo Tommaso in crisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti detto al limite, notando che forse sua sorella si è accorta di qualcosa che lui non vede e vuole dunque avvertirlo. “Faccio proprio fatica, ma tanta. Quando poi non mi sento stimolato, dopo un po’. Penso di essere veramente stanco…” le parole di Tommaso. La sorpresa di questa sera per lui potrebbero essere dunque le rassicurazioni di sua sorella in un faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip.



