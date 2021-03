Gaia Zorzi, sorella Tommaso/ Ironica e pungente col fratello, punta a Uomini e Donne?

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha sempre avuto un rapporto molto schietto con il fratello. Un aspetto caratteriale che Tommaso apprezza particolarmente e che le ha riconosciuto anche durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Quando dopo la finale ha potuto riabbracciarla, Tommaso ha vissuto grandi emozioni. Le stesse provate da Gaia, che lo ha seguito con grande attenzione nella sua lunga avventura nella casa di Cinecittà. Molto spesso, con ironia, lo ha preso di mira, scagliandosi contro alcune sue decisioni e chiedendo alla produzione di farla entrare per un confronto. In realtà Gaia ha ritenuto eccezionale il percorso del fratello nel reality show di Alfonso Signorini e non ha perso occasione di ribadirlo, ogni qual volta ne ha avuto la possibilità.

Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso a Uomini e Donne?

Subito dopo la finale del Grande Fratello VIP, Gaia Zorzi avrebbe ricevuto un misterioso messaggio da parte della redazione di Uomini e Donne. In molti hanno creduto che potesse trattarsi di una sua clamorosa partecipazione al dating show Maria de Filippi, ma in realtà potrebbe anche essere un semplice depistaggio. Gaia Zorzi d’altra parte non lascia trapelare nulla sui suoi profili social, se non le attività che svolge con maggiore interesse. La sorella di Tommaso, seguita da quasi 150mila follower su Instagram, lavora come giornalista ed editrice, ma svolge anche attività di volontariato, in particolar modo per il partito Azione, il movimento politico fondato dall’ex ministro Carlo Calenda. Nuovi progetti in vista?



