Gaia Zorzi sul caso Malika Chalhy “Non siamo amiche”/ Tommaso Zorzi “Persona torbida”

Da giorni fa discutere il caso di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori e dal fratello per il suo orientamento sessuale che abbiamo visto ospite in molti show televisivi, tra cui anche il Maurizio Costanzo Show. In una recente intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, Malika ha ammesso di aver speso i soldi ricevuti dalla solidarietà dei tanti che hanno seguito la sua vicenda per “farsi passare uno sfizio”, comprando una Mercedes e bulldog francese dal costo di 2500€. Gaia Zorzi, in precedenza associata a Malika dopo una foto insieme, di fronte a questi sviluppi ha voluto chiarire la sua posizione con un lungo post su Instagram. In questo si legge: “All’inizio non sapevo se dire qualcosa sulla questione di Malika ma capisco, visto il casino, che la gente si chieda quale sia stato il mio ruolo nella vicenda. Letteralmente il mio ruolo è stato fare una storia perché ero felice di averla conosciuta per la prima volta. Ora mi fa strano leggere sui giornali che siamo grandi amiche quando nessuno mi ha chiesto che tipo di relazione avevamo io e Malika.”

Anche Tommaso Zorzi dice la sua sul caso Malika Chalhy

Gaia Zorzi ha dunque spiegato quali sono i reali rapporti con Malika: “L’avevo contattata per la prima volta dopo il servizio de Le Iene scrivendole un messaggio di solidarietà e l’ho incontrata il famoso giorno della Storia in macchina. Per di più pochi giorni prima dell’articolo di Selvaggia ci eravamo già tolte il follow da Instagram per altre incomprensioni, quindi io non sono in contatto con Malika e non posso dare risposte a quello che sta succedendo.” Anche Tommaso Zorzi, fratello di Gaia, ha voluto dire la sua sulla questione: “L’Italia si è unita in una raccolta fondi per aiutare una ragazza ripudiata dai suoi genitori in quanto omosessuale e di questo dobbiamo esserne fieri. Lei si è poi rivelata una persona torbida ma questo è un problema suo, non della beneficienza. Continuate a perorare le cause benefiche in cui credete.”, ha concluso.

