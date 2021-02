Gaia Zorzi: “Tommaso e Giulia Salemi? Non si cag*no da tempo”/ “Prima del GF Vip…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata “una guerra” che vede da una parte Tommaso Zorzi e dall’altra Giulia Salemi. Gli scontri degli ultimi giorni si sono acuiti ieri nel corso della nuova diretta e poi subito dopo, culminando in una nomination reciproca. Spinta anche dalle parole di mamma Fariba, Giulia ha infatti deciso di nominare Tommaso che proprio non è riuscito a digerire le dichiarazioni fatte dalla signora Tehrani.

Un dettaglio fatto poi notare alla Salemi che, per tutta risposta, ha dichiarato: “Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma. […] Sei maligno.” E ancora “Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera.”

Gaia Zorzi spiega il rapporto tra suo fratello Tommaso e Giulia Salemi prima del GF

In questo scontro è però intervenuta Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Lei, che è stata testimone di questa amicizia tra suo fratello e Giulia Salemi, ha deciso di chiarire qual era il rapporto che i due avevano prima del Grande Fratello Vip. “È inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o stronz*. Quando in realtà fuori non si cag*vano già da tempo.” ha scritto in un tweet, chiarendo comunque che sono entrambi a sbagliare, anche suo fratello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA