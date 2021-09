Gaia Zorzi: “Vorrei provarci con Victoria De Angelis”/ “Le metto sempre like, ma…”

Gaia Zorzi non nasconde l’interesse per Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. La sorella di Tommaso Zorzi ha confessato di seguire Victoria De Angelis sui social, di lasciare sempre like alle foto che pubblica e di volerci provare pur non avendone il coraggio. La confessione è arrivata attraverso un video che Gaia Zorzi ha registrato insieme a Giulia Salemi con cui, il lunedì e il venerdì, commenterà le vicende della casa più famosa d’Italia durante l’appuntamento con il GF Vip Party.

Il Grande Fratello Vip 6 comincerà lunedì 13 settembre e, contemporaneamente, partirà l’avventura di Giulia Salemi e Gaia le quali, ogni lunedì e venerdì, su Mediaset Infinity, a partire dalle 20:45, con interviste esclusive, ospiti e video del backstage, racconteranno i segreti degli inquilini più famosi d’Italia. Nel ricordare l’appuntamento ai fans, la sorella di Tommaso Zorzi si è lasciata andare alla confessione su Victoria dei Maneskin.

Gaia Zorzi e la “cotta” per Victoria De Angelis dei Maneskin

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello, a Giulia Salemi e a Gaia Zorzi vengono rivolte una serie di domande. “Chi è la celebrity a cui metti sempre like su Instagram?“, viene chiesto alle conduttrice del GF Vip Party. Se Giulia Salemi dice Hailey Baldwin, Gaia Zorzi ammette di avere un “debole” per Victoria dei Maneskin.

“Victoria De Angelis. Vorrei provarci, ma non ho il coraggio”, ammette la sorella di Tommaso Zorzi e scorrendo la galleria Instagram di Victoria dei Maneskin, spuntano i tanti like che Gaia ha lasciato sotto le sue foto. Ecco il video:

