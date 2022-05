Gaia Zorzi Vs Manuel Bortuzzo/ “Se Lulù avesse vinto il GF Vip starebbero insieme”

Gaia Zorzi lancia frecciatine a Manuel Bortuzzo su Twitter

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata ormai annunciata settimane fa eppure continua a far discutere. Ieri, in seconda serata, l’ex gieffino è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e non sono mancate battute su Lulù e sul fatto che è stato lui a lasciarla. Stoccate, come quelle del conduttore, che hanno scatenato un rinnovato malumore da parte dei fan della principessa, ormai sempre più schierati dalla sua parte. A schierarsi apertamente contro Manuel c’è anche Gaia Zorzi.

La sorella di Tommaso, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha lanciato delle stoccate abbastanza pesanti a Bortuzzo con l’ironia che la contraddistingue. “Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram“, ha scritto su Twitter, immortalando una sua espressione piuttosto perplessa con tanto di maschera facciale. Al che è seguita la prima frecciata: “Chissà se ora si toglie pure il tatuaggio“.

Gaia Zorzi contro Manuel Bortuzzo: “Se Lulù avesse vinto…”

Il chiaro riferimento è al tatuaggio che, subito dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha fatto, il numero 22, dicendolo dedicato proprio a Lulù Selassiè. Gaia Zorzi ha però rincarato la dose con un altro tweet in cui palesa tutto il suo pensiero su questa vicenda: “La verità è che se Lulù avesse vinto il Grande Fratello starebbero ancora insieme“. Insomma, secondo la ragazza il comportamento di Manuel non sarebbe stato così limpido come lui ha invece voluto far credere.













