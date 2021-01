Gaich al Benevento/ Calciomercato, l’attaccante della nazionale argentina in Italia?

Il Benevento sembra pronto a un grande colpo di calciomercato, vicinissimo ad Adolfo Gaich. L’attaccante argentino dovrebbe arrivare, come riporta il portale di Gianluca Di Marzio, in prestito per sei mesi con opzione per un altro anno se dovesse disputare almeno il 50% delle partite da quando sarà giallorosso. Nell’accordo poi verrà fissato un diritto di riscatto, probabilmente opzionale, a 11 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe generare imprevedibili plusvalenze qualora il ragazzo esplodesse nel campionato di Serie A. Il Benevento si è proposto anche di pagare per intero il contratto del centravanti classe 1999.

Gaich al Benevento, dietro la voglia di giocare per Inzaghi

Il sempre più probabile approdo di Adolfo Gaich al Benevento pare legato anche alla presenza di un grande campione del passato in panchina, Filippo Inzaghi. Il calciatore è un classe 1999 dal fisico molto importante, con i suoi 190 cm infatti risulta devastante in area di rigore. Al San Lorenzo è esploso tutto il suo talento, arrivando addirittura a meritarsi la chiamata della nazionale albiceleste. Nell’estate del 2020 è stato acquistato dal CSKA Mosca con il quale ha giocato 13 partite senza segnare. I russi sembrano essere già stufi di lui e in Italia potrebbe trovare la sua esplosione europea diventando una delle trattative più curiose del calciomercato di gennaio 2021.



