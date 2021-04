Gail Harris, madre John Paul Getty III/ Lo scambio di lettere durante il sequestro

È il ritratto di una donna rigida e intransigente, quello che Michelle Harris restituisce del personaggio di Abigail Harris nella pellicola Tutti i soldi del mondo. Abigail ‘Gail’ Harris è la madre del ragazzo rapito dalla ’ndrangheta con la richiesta di un riscatto ultramilionario, e che dopo diverse pressioni da parte degli aguzzini riuscirà a uscire quasi del tutto indenne dalla dolorosa esperienza del sequestro. Gail era sposata con John Paul Getty Jr., imprenditore alla guida della divisione italiana di Getty Oil, nota industria petrolifera fondata da suo padre. La sua famiglia, ai tempi, era una delle più ricche del mondo: per questo i malviventi la presero a bersaglio, non prevedendo che i suoi componenti scambiassero questa circostanza per uno dei soliti scherzi organizzati dal ragazzo. John Paul, infatti, non era stato un figlio modello: già da ragazzo aveva fatto uso di droghe, e i suoi familiari – inizialmente – erano portati a credere che si trattasse di un trucco per ottenere i soldi che gli servivano per acquistare la cocaina.

Michelle Williams/ La polemica intorno al suo compenso (Tutti i soldi del mondo)

Le lettere di John Paul Getty III alla madre Gail Harris

Così si spiega il contenuto di una lettera inviata dal giovane nel tempo del suo sequestro: “Cara mamma, da lunedì sono nelle mani dei rapitori”, si legge nella missiva, contenuta – insieme alle altre – in una delle biografie dedicate a John Paul Getty III dal titolo Kidnapped. “Ti prego, non mi mettere in pericolo. Non credere che sia un gioco che ho organizzato io. Cerca di metterti in contatto con i rapitori. Se tardi mi taglieranno un dito e te lo manderanno. Non chiamare la polizia o mi uccideranno. Ti voglio bene”. Una minima idea delle emozioni suscitate in Gail dalla lettura di queste parole è restituita dalla mimica di Michelle Williams, bravissima nel dare a questa madre carattere e profondità. Ma non necessariamente ‘sensibilità’: il personaggio della Harris appare infatti molto duro, motivo per cui sono poche le manifestazioni del suo dolore, che pure non si può negare. Il punto è che Gail lo sfrutta come incentivo per ritrovare al più presto suo figlio, senza piangersi addosso inutilmente. Altro tratto caratteristico: Gail disprezza le ricchezze. Il che è un po’ un paradosso, per lei che ha sposato un Getty, anche se forse è proprio questo suo disinteresse che l’ha resa interessante agli occhi del marito.

LEGGI ANCHE:

Rapimento John Paul Getty III, la storia vera/ Orecchio mozzato e poi il riscattoVERSO GLI OSCAR/ Sound of Metal, le sorprese di un film capace di sfruttare il suono

© RIPRODUZIONE RISERVATA