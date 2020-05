Pubblicità

Abigail “Gail” Harris avrà un ruolo cruciale nel rapimento del figlio John Paul Getty III, soprattutto nel riunire la famiglia di fronte al tragico evento. Per questo la storia, raccontata nel film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo, viene narrata attraverso gli occhi della donna. In quel periodo Gail ha 40 anni e il suo matrimonio con John Paul Getty II, terminato negli anni Sessanta, non le impedirà di formare una squadra unita pronta a combattere contro il tempo. Anche quando l’ex suocero Jean Paul Getty deciderà di non cedere al ricatto dei rapitori, sicuro che altrimenti avrebbe dato il via ad una serie di rapimenti che avrebbero colpito la sua famiglia. Il film Tutti i soldi del mondo verrà trasmesso nella prima serata di oggi, venerdì 15 maggio 2020, su Rai 1 e in prima visione. Non verrà raccontata la storia di Gail, che tuttavia dimostrerà di avere un cuore più sensibile del resto della famiglia sia nella realtà sia nella fantasia. Anche se nel periodo drammatico del rapimento del figlio, la donna verrà passata alla lente d’ingrandimento dai media internazionali. Secondo il New York Times infatti il divorzio fra Gail e Getty Jr era stato causato dalla relazione segreta fra il figlio del vecchio Getty e Talitha Pol.

Gail Harris, mamma John Paul Getty III: il dramma della sua famiglia

Gli anni settanta diventeranno drammatici per Abigail Harris, conosciuta ancora come Gail Getty nonostante il divorzio dal marito. Quando il figlio John Paul Getty III della coppia verrà rapito in Italia, tutto il mondo accenderà le luci sulla famiglia del potente magnate e dei suoi discendenti. Sarà lei poi a parlare alla stampa italiana una volta che John Paul Getty III verrà liberato. “Non ha potuto vedere dove stava, perchè la maggior parte del tempo era mascherato oppure aveva delle specie di bende sugli occhi”, ha detto in conferenza stampa, come si scopre dall’archivio di AP, “poi non ha visto mai nessuno. Non è che non ha mai visto nessuno, ogni tanto qualcuno guardava da una fessura, una o due persone che erano sempre e completamente mascherate”. Ancora una volta Gail si renderà portavoce della famiglia, dopo essersi fatta strada fra i detective e i rapitori del figlio grazie all’aiuto di una spia. Da abile stratega, ricorda Red Online, la donna sfrutterà i propri soldi durante il rapimento per attirare l’attenzione dell’ex suocero, chiedendo alla stampa di incontrarla nella sua tenuta. Riuscirà ad avere fiducia nel suo piano anche quando alcuni giornali italiani riceveranno l’orecchio del figlio e alcuni ciuffi dei suoi capelli.



