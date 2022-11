Gal Costa, morta per infarto regina tropicalismo/ Una stella della musica brasiliana

Fu la regina del “tropicalismo”, un movimento nato inizialmente non solo in ambito musicale che negli anni 60 cambiò la musica e la cultura brasiliana. Gal Costa è morta a 77 anni di età mentre si trovava in giro per concerti, come aveva fatto per tutta la sua vita. Secondo il suo ufficio stampa, causa della morte sarebbe stato un infarto. Recentemente si era presa una pausa dai concerti dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo nella cavità nasale destra, ma era già tornata sulle scene: avrebbe dovuto esibirsi in Europa proprio questo mese, con tre concerti fra Svezia, Portogallo e Regno Unito.

Vero nome Maria da Graça Costa Penna Burgos, si era fatta notare subito in quella ribollente scena degli anni 60 che spaziava tra diversi ambiti quali poesia, musica e teatro, un movimento influenzato dalla poesia concreta, una corrente di poesia d’avanguardia brasiliana. Uno dei concetti culturali del tropicalismo era il cannibalismo culturale e musicale di tutte le società, un cannibalismo che intendeva ispirarsi a tutti i tipi di generi, creando qualcosa di unico. La musica infatti che ne derivò metteva insieme bossa nova, rock and roll, folk, musica africana, musica sperimentale e fado.

Gail Costa grazie alla sua voce meravigliosa emerse insieme a colleghi di vaglia come Caetano Veloso e Gilberto Gil. Anche attrice, recitò in molte serie televisive del Brasile, ad esempio il programma “Divino, Maravilhoso”, che insieme a lei vedeva come ospiti fissi Veloso, Gil, Os Mutantes e Tom Zé. Dopo aver partecipato a numerosi dischi di altri artisti, esordisce con il suo primo album da solista nel 1969 intitolato Gal Costa e contenente due brani che rimasero per molti mesi in classifica, Não identificado, scritta da Caetano Veloso, e Que pena di Jorge Ben. In breve viene apprezzata a livello mondiale: fra i suoi successi Divino maravilhoso, Meu nome è Gal e Perola negra. Nata il 26 settembre 1945 a Salvador de Bahia, Maria da Graça Costa Penna Burgos è stata una delle più grandi cantanti della storia della musica brasiliana.

