Gal Gadot incinta del terzo figlio/ L’annuncio su Instagram: “Ci risiamo”

E’ incinta del terzo figlio Gal Gadot. La 35enne attrice israeliana lo ha annunciato così come ormai da tradizione, ovvero, attraverso i social. Wonder Woman ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale un bello scatto di lei in compagnia delle due figlie Maya e Alma, e del marito Yaron Varsano, mentre tutti insieme toccano la pancia dell’attrice. A corredo dello splendido scatto il commento “Here we go again”, che tradotto significa “Ci risiamo”.

L’indiscrezione su una nuova possibile gravidanza di Gal Gadot era circolata già negli scorsi giorni, e precisamente dopo che la stessa attrice aveva sfoggiato un abito piuttosto ampio, e non molto attillato come è solito indossare la stessa, in occasione della cerimonia dei Golden Globes 2021. Una splendida notizia quindi per la giovane interprete, sposata dal 2008 con l’imprenditore olandese, con cui ha avuto due figlie nate rispettivamente nel 2011 e nel 2017.

GAL GADOT: TUTTI I SUOI FILM IN LAVORAZIONE O IN USCITA

Una gravidanza che giunge in un periodo d’oro per Gal Gadot, in questi giorni sulle principali piattaforme in streaming con la sua ultima fatica, “Wonder Woman 1984”, in cui appunto interpreta la ben nota eroina. «Le mie bambine – ha dichiarato durante una recente intervista – hanno imparato che ogni donna può essere Wonder Woman e sono contenta che prestino la giusta attenzione al mio lavoro sapendo che prima di tutto sono la loro madre». Inizieranno a breve i lavori per il film Cleopatra, interpretazione che ha creato negli scorsi mesi non poche polemiche. In uscita anche Red Notice, un film prodotto dalla piattaforma streaming Netflix, dove la stessa farà parte di un super cast composto da The Rock e Ryan Reynolds, mentre non vi è ancora una data ufficiale, Assassinio sul Nilo, che potrebbe comparire nelle sale cinematografiche a partire dal settembre 2021, pandemia di covid permettendo. Inoltre, nel prossimo futuro Gal Gadot lavorerà in Heart of Stone, un thriller/action molto adrenalico stile Mission Impossible, e appunto il già citato Cleopatra diretto da Patty Jenkins, già regista di Wonder Woman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA