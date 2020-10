Gal Gadot sarà Cleopatra/ Scoppia la polemica “Vergognati, il tuo paese ruba i ruoli”

Gal Gadot sarà Cleopatra nel nuovo film in uscita nel 2021. Dopo Wonder Woman, l’affascinante attrice israeliana ma di origini europee, vestirà i panni della regina d’Egitto, prendendo di fatto l’eredità della leggendaria Liz Taylor. A dare il grande annuncio è stata la stessa Gal Gadot, che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Con Patty Jenkins e la sceneggiatrice Laeta Kalogridis porteremo la storia di Cleopatra sul grande schermo in un modo in cui non era mai stata rappresentato prima d’ora”. E ancora: “Mi piace affrontare nuovi viaggi. Amo l’eccitazione dei nuovi progetti, l’emozione di dare vita a nuove storie. Raccontare per la prima volta la sua storia con gli occhi di una donna sia davanti che dietro la macchina da presa: Cleopatra è un film che volevo fare da molti tempo”.

GAL GADOT SARA’ CLEOPATRA: E’ GIA’ POLEMICA SUI SOCIAL

Il connubio Gal Gadot e Patty Jenkins (la regista di Cleopatra), torna così dopo l’ottimo successo di Wonder Woman, serie di film campione d’incassi dedicati all’eroe Dc. Come sottolinea l’agenzia Ansa, prima di Gal Gadot, si ricordano nel ruolo di Cleopatra le attrici Claudette Colbert e Vivien Leigh, ma la più celebre resta senza dubbio la diva Elizabeth Taylor, nello storico film del 1963 di Joseph L. Mankiewicz, girato tra l’altro a Cinecittà in Roma, nel pieno della Dolce Vita. Non sono mancate le polemiche, in particolare dopo che la sceneggiatrice del nuovo film dedicato alla regina egiziana, Kalogridis, ha scritto su Twitter: “Cleopatra è stata la più famosa donna greco-macedone della storia”, alludendo al fatto che il noto personaggio storico non fosse di sangue egiziano. “Chi mai a Hollywood ha pensato che sarebbe stata una buona idea scegliere una israeliana come Cleopatra quando c’è una fantastica attrice araba come Nadine Njeim?”, ha invece scritto la giornalista Sameera Khan, sollevando una sorta di discriminazione verso gli attori non bianchi: “Vergognati Gal Gadot: il tuo paese ruba la terra agli arabi e tu ci rubi i ruoli al cinema…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA