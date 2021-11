Galatasaray Lokomotiv Mosca (1-1)/ Sintesi e tabellino: è parità (Europa League)

GALATASARAY LOKOMOTIV MOSCA 1-1: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-1 Galatasaray Lokomotiv Mosca. Nella gara valevole per la 4^ giornata del girone E di UEFA Europa League, termina quindi in parità, con le due squadre che si dividono la posta. Il Galatasaray con una vittoria avrebbe centrato aritmeticamente la qualificazione al prossimo turno, deve quindi rimandarla. La squadra turca resta comunque al primo posto del suo raggruppamento con 8 punti. Per la Lokomotiv Mosca è il secondo punto conseguito, dopo il pareggio contro il Marsiglia. La formazione russa resta il fanalino di coda della classifica.

Andiamo a rivedere le fasi salienti della partita. Nel primo tempo, il Galatasaray spinto dalla bolgia del Nef Stadium, chiude la Lokomotiv Mosca nella propria metà campo. Con il passare dei minuti è la formazione turca ad imporre il proprio gioco. Il primo squillo arriva con Feghouli al 14′. Il centrocampista algerino prova la conclusione dalla distanza, la quale esce di poco fuori. Al 26′ reazione della Lokomotiv Mosca. Kerk si libera palla al piede, ma al momento della conclusione viene anticipato. Al 32′ ancora Lokomotiv. Lisakovich colpisce di testa sfiorando la traversa. Il Galatasaray torna a spingere, e al 43′ la sblocca. Contropiede guidato da Dervisoglu, passaggio per Van Aanholt che appoggia a Feghouli. Il centrocampista con una perfetta conclusione a giro trova il bersaglio, è 1-0. Si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Galatasaray torna in campo e sembra controllare il risultato. La Lokomotiv Mosca prova a timidamente a reagire, non rendendosi però pericolosa. Al 68′ il Galatasaray sfiora la rete del raddoppio. Akturkoglu riesce ad aprire un varco nella difesa ospite, prova ad involarsi verso la porta, ma viene fermato al momento del tiro, con la palla spazza in calcio d’angolo. Buona occasione vanificata.

Al 73′ la Lokomotiv Mosca trova il gol del pareggio. Maradishvili scappa via in area di rigore, supera Muslera e serve Kamano. L’attaccante della squadra russa, a porta vuota non può sbagliare e sigla il gol che vale il pareggio, è 1-1. Nel finale entrambe provano a dare la stoccata decisiva. All’87’ Bayram va sul fondo e con un tiro-cross centra in pieno il palo. Passa un minuto e la Lokomotiv Mosca sfiora il colpaccio. Muslera con un doppio miracolo salva prima su Smolov e poi su Cerqueira, che da pochi passi non trovano la gioia del gol. La gara termina quindi in parità, il risultato finale è di 1-1.

GALATASARAY LOKOMOTIV MOSCA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 43′ Feghouli (G), 73′ Kamano (LM).

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu; Morutan, Feghouli, Cicaldau, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. All. Terim.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus; Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii; Zhemaletdinov, Lisakovich. All. Gidsol.



