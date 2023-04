Galatasaray, tripletta Icardi e magia di Zaniolo/ Video, 6-0 in casa al Kayserispor

Show assoluto del Galatasaray nella sfida interna contro il Kayserispor: il match è finito 6 a 0 e tre gol sono stati segnati da Mauro Icardi più una rete magica a firma Nicolò Zaniolo. Nella giornata di ieri si giocava la 27esima giornata della Super Lig turca, il campionato di Serie A della Turchia, e il Galatasaray ha letteralmente strapazzato i suoi avversari in quel di Istanbul, registrando una vittoria a dir poco netta.

Protagonista assoluto del match è stato l’ex capitano dell’Inter, nonché ex giocatore di Paris Saint Germain e Barcellona, Mauro Icardi, che si è regalato una magica tripletta realizzata tra l’altro tutta nel primo tempo, a conferma della supremazia della compagine di casa sugli avversari. A completare una giornata a dir poco magica, l’assist dell’argentino per la rete di Rashica, mentre le altre marcature sono state realizzate da Akturkoglu e come detto sopra, dell’ex Roma Zaniolo. Quest’ultimo è partito dalla panchina per poi scendere in campo al 66esimo minuto di gioco, e trovare il gol poco dopo l’ingresso sul rettangolo verde.

GALATASARAY, ICARDI E ZANIOLO SHOW: IL BACIO ALLA MAMMA DELL’EX ROMA

Il giovane calciatore della nazionale ha fatto partire un sinistro dal limite dell’area a cui nulla ha potuto il portiere avversario. Dopo la marcatura il giocatore italiano si è diretto verso la tribuna dello stadio Nef Stadyumu di Istanbul, abbracciando poi la madre presente sugli spalti, momento magico e affettuoso che è stato immortalato dalle telecamere presenti nello stadio.

Zaniolo, dopo le polemiche di Roma, sembra finalmente aver ritrovato la serenità, e lo confermano anche i numeri sul campo: il ragazzo ha segnato tre gol con la maglia del Galatasary in cinque partite dal suo arrivo a gennaio. Impressionanti anche i numeri di Icardi, che ha regalato fino ad oggi 13 gol e 8 assist in 18 partite, per un impatto davvero devastante nel campionato turco. Al momento la squadra dei due ex Serie A comanda in solitaria a quota 66 punti, a nove di distanza dal Fenerbache che insegue al secondo posto ma con una partita in meno.

