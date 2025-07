Galeone racconta i retroscena del ritorno di Allegri al Milan e delle scelte di mercato fatte dai rossoneri

Negli ultimi giorni hanno fatto notizia alcune dichiarazioni fatte da un ex giocatore e allenatore italiano e grande amico di uno dei nomi più importanti tra i tecnici che nella prossima stagione si sfideranno in Serie A per le prime posizioni.

Giovanni Galeone racconta i retroscena del ritorno di Allegri al Milan svelando le idee del tecnico sul mercato della squadra rossonera e la sua volontà di tornare in panchina, oltre a dare giudizi sulla scelta di Furlani e di RedBird e su alcuni giocatori che in queste settimane sono stati raccontati come obiettivi rossoneri.

L’ex allenatore esordisce rivelando una notizia che ai tifosi rossoneri non può certo far piacere, infatti secondo Galeone il tecnico livornese avrebbe aspettato fino all’ultimo momento un’offerta da parte dell’Inter e di Beppe Marotta che da diversi mesi, più di 6 secondo quello che dice, sapeva dall’addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal.

Conferma inoltre che prima della decisione di Conte di rimanere a Napoli, Allegri avesse già raggiunto con De Laurentiis un accordo per sedersi sulla panchina della squadra campione d’Italia, la scelta di legarsi al Milan sembra quindi l’ultima scelta, fatta per non rimanere fermo un altro anno.

Galeone racconta i retroscena di mercato e fa il pronostico sul campionato

Galeone racconta i retroscena del mercato che fino a questo momento i rossoneri hanno fatto spiegando che Allegri si aspetta che alla fine di agosto venga costruita una squadra forte capace di competere per lo scudetto, cosa che fino ad ora non è stata fatta andando anche contro alla volontà del tecnico, quella di trattenere Reijnders.

L’ex allenatore napoletano però boccia una delle richieste del livornese, ovvero l’acquisto di Dusan Vlahovic che secondo lui tecnicamente vale zero, soprattutto se messo in relazione allo stipendio che percepisce da 12 milioni.

Infine si espone sul prossimo campionato sostenendo che il matrimonio tra Allegri e il Milan sia una minestra riscaldata che non potrà fare altro che fallire, come è stato negli anni passati il ritorno del livornese sulla panchina bianconera, ma che comunque il tecnico partirà carico al massimo.

La favorita è sicuramente il Napoli che arriva dalla vittoria dello scorso campionato e che si è rafforzata con un grande mercato, oltre ad avere un ottimo allenatore, subito sotto invece Galeone vede la Juventus che recupererà diversi pezzi dagli infortuni, ha aggiunto un attaccante di alto livello e è guidata da un tecnico che conosce l’ambiente bianconero.